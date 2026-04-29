Ένας Μεξικανός που ζούσε στις Ηνωμένες Πολιτείες παραδέχτηκε την ενοχή του για πλαστοπροσωπία ομοσπονδιακού πράκτορα, καθώς και για ενέργειες που στόχευαν στον αποπροσανατολισμό στελεχών των υπηρεσιών μετανάστευσης κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων στη Νότια Καλιφόρνια.

Παρακολούθηση πράκτορα και σκηνοθετημένη «ομοσπονδιακή» παρουσία

Σύμφωνα με την Εισαγγελία των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Καλιφόρνιας, ο Jamie Ernesto Alvarez-Gonzalez παραδέχτηκε ότι στις 8 Ιανουαρίου ακολούθησε έναν πράκτορα της Συνοριακής Φρουράς σε γειτονιά του Σαν Ντιέγκο. Ο πράκτορας διέκοψε την αποστολή του, θεωρώντας λανθασμένα ότι στην περιοχή είχαν αναπτυχθεί και άλλοι ομοσπονδιακοί συνάδελφοί του, όπως αναφέρει το Associated Press.

Με βάση το ίδιο ρεπορτάζ, το όχημα που χρησιμοποιούσε ο κατηγορούμενος, ένα μαύρο Ford F-150, μοντέλο που χρησιμοποιείται και από μυστικούς πράκτορες, είχε τροποποιηθεί ώστε να θυμίζει υπηρεσιακό. Έφερε αυτοκόλλητο της Συνοριακής Φρουράς, μη λειτουργικές κεραίες στην οροφή και πινακίδα με την ένδειξη «federal truck», μάλιστα με ορθογραφικό λάθος. Από τον καθρέφτη του οδηγού κρέμονταν χειροπέδες, ενισχύοντας την εικόνα επιβολής του νόμου.

Αντιπαράθεση με τις αρχές και καταδίωξη

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, όταν ο Άλβαρεζ Γκονζάλεζ ήρθε αντιμέτωπος με πραγματικούς πράκτορες, αντέδρασε επιθετικά, φωνάζοντας ύβρεις και απαιτώντας να αποχωρήσουν από την περιοχή της Linda Vista. Λίγο αργότερα, τρία ακόμη οχήματα έφτασαν στο σημείο, με τους επιβαίνοντες να παρενοχλούν τους πράκτορες και να τους καταδιώκουν στον αυτοκινητόδρομο.

Οι αρχές αποκάλυψαν επίσης ότι ο κατηγορούμενος είχε καταγράψει ηχητικό μήνυμα στο οποίο ανέφερε ότι αναζητούσε ενεργά ομοσπονδιακούς πράκτορες για να τους εντοπίσει, ενώ έκανε λόγο και για «ενισχύσεις». Στην κατοχή του βρέθηκε και πλαστό σήμα του FBI.

Κατηγορίες και παραμονή στη χώρα

Παράλληλα, οι ίδιες πληροφορίες, αναφέρουν ότι ο Άλβαρεζ Γκονζάλεζ δήλωσε ένοχος για μία κατηγορία πλαστοπροσωπίας ομοσπονδιακού πράκτορα και τρεις κατηγορίες παράνομης κατοχής πυροβόλων όπλων. Ο δημόσιος συνήγορός του δεν απάντησε σε αιτήματα για σχόλιο.

Σύμφωνα με την Εισαγγελία, ο κατηγορούμενος παρέμενε στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τη λήξη της τουριστικής βίζας του, την οποία είχε χρησιμοποιήσει για την είσοδό του στη χώρα πριν από αρκετές δεκαετίες.



Διαβάστε επίσης: ΗΒ: Δύο άτομα της εβραϊκής κοινότητας τραυματίστηκαν σοβαρά μετά από επίθεση