Την εξ αποστάσεως (με πληρεξούσιο) ψηφοφορία για τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και μετά τον τοκετό, ανακοίνωσε η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα.

Σύμφωνα με την Ρομπέρτα Μέτσολα, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μόλις έδωσαν το τελικό πράσινο φως σε νέους κανόνες που επιτρέπουν την εξ αποστάσεως (με πληρεξούσιο) ψηφοφορία στην Ολομέλεια για τους ευρωβουλευτές κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και μετά τον τοκετό.

«Σήμερα στέλνουμε ένα ισχυρό και σαφές μήνυμα στις γυναίκες που θέλουν να θέσουν υποψηφιότητα στην Ευρώπη. Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μόλις έδωσαν το τελικό πράσινο φως σε νέους κανόνες που επιτρέπουν την εξ αποστάσεως (με πληρεξούσιο) ψηφοφορία στην Ολομέλεια για τους ευρωβουλευτές κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και μετά τον τοκετό».

«Ένα τεράστιο βήμα προς τα εμπρός, καθώς πλέον προσβλέπουμε στην έγκριση αυτών των κανόνων από τα εθνικά κοινοβούλια σε όλα τα κράτη μέλη. Αυτό είναι πρόοδος. Αυτή είναι πραγματική εκπροσώπηση. Αυτό είναι ένα σύγχρονο Κοινοβούλιο», δήλωσε σε ανάρτησή τους στο X.

Today, we send a strong and clear message to women who want to run for office in Europe.



Members of @Europarl_EN have just given their final green light to new rules allowing proxy voting in Plenary for MEPs during pregnancy and after giving birth.



A huge step forward, as we… pic.twitter.com/QmMKmffM0m — Roberta Metsola (@EP_President) April 29, 2026

Διαβάστε επίσης: Κατηγορίες Ερτουγρούλογλου για «αντιτουρκική ρητορική» - Αιχμές για Κυπριακό

Πηγή: CNN Greece