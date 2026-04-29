Καταγγελίες για αύξηση της αντιτουρκικής ρητορικής και περιστατικά μίσους στην Κύπρο διατύπωσε ο λεγόμενος «υπουργός Εξωτερικών» του ψευδοκράτους Ταχσίν Ερτουγρούλογλου, σε συνέντευξή του στο μέσο Türkiye Today, κατηγορώντας παράλληλα τη διεθνή κοινότητα για αδράνεια και μεροληψία υπέρ της ελληνοκυπριακής πλευράς.

«Έξαρση επιθέσεων και ρητορικής μίσους»

Ο Ερτουγρούλογλου περιγράφει, μέσω της συνέντευξής του στο Türkiye Today, ένα περιβάλλον αυξανόμενης έντασης, κάνοντας λόγο για συστηματικές επιθέσεις και εχθρική στάση κατά των Τουρκοκυπρίων στην ελληνοκυπριακή πλευρά.

Όπως υποστηρίζει, «καταγράφονται κάθε χρόνο επαναλαμβανόμενα περιστατικά λεκτικών και σωματικών επιθέσεων με κίνητρο το μίσος από Ελληνοκύπριους κατά Τουρκοκυπρίων, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων σε νέους και πολίτες σε δημόσιους χώρους».

Και προσθέτει πως «τέτοια περιστατικά, που χαρακτηρίζονται ευρέως από εθνοτική εχθρότητα και περιλαμβάνουν τη χρήση εθνικιστικών συμβόλων, καύσεις σημαιών και αντιτουρκικές ύβρεις, αποτελούν συχνές πρακτικές στην ελληνοκυπριακή πλευρά».

Αντιτουρκική ρητορική σε πολιτική και εκπαίδευση

Ο ίδιος εστιάζει ιδιαίτερα στη διάχυση της αντιτουρκικής ρητορικής σε πολλαπλά επίπεδα, από την πολιτική μέχρι την εκπαίδευση.

Όπως αναφέρει, «η αντιτουρκική ρητορική –ως λόγος μίσους και συλλογική ενοχοποίηση– παραμένει έντονη στον πολιτικό λόγο, στις δηλώσεις, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα σχόλια και ιδιαίτερα στο εκπαιδευτικό σύστημα, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων σπουδών και των σχολικών βιβλίων».

Και συμπληρώνει πως «η ρητορική μίσους κατά των Τούρκων και των Τουρκοκυπρίων ενισχύεται στα ελληνοκυπριακά μέσα ενημέρωσης και στη δημόσια σφαίρα, μαζί με εκκλήσεις για ‘ένωση’ που δαιμονοποιούν την τουρκική παρουσία».

Κατηγορίες για σιωπή της διεθνούς κοινότητας

Ο Ερτουγρούλογλου κατηγορεί τη διεθνή κοινότητα και διεθνείς οργανισμούς ότι αποσιωπούν την κατάσταση, επιτρέποντας –όπως λέει– τη διαιώνιση ενός εχθρικού κλίματος.

Όπως σημειώνει, «οι διεθνείς παράγοντες, καθώς και σχετικές εκθέσεις, αποφεύγουν να καλύψουν τον εχθρικό δημόσιο λόγο πολιτικών προσώπων, τις σωματικές ή λεκτικές επιθέσεις από Ελληνοκύπριους πολίτες και το αντιτουρκικό και ρατσιστικό περιεχόμενο του εκπαιδευτικού συστήματος».

Και καταλήγει πως «ούτε οι διεθνείς παράγοντες ούτε οι σχετικές διεθνείς εκθέσεις αξιολογούν αυτό το επιβλαβές κλίμα, ούτε εξετάζουν την ευθύνη της ελληνοκυπριακής διοίκησης για την αναθεώρηση αυτής της πολιτικής».

«Ευρύτερες αιχμές για Κυπριακό και διεθνείς ισορροπίες»

Στην ίδια συνέντευξη, ο Ερτουγρούλογλου επαναλαμβάνει τη θέση περί «δύο κρατών» στην Κύπρο, ασκεί κριτική στην ΕΕ για απώλεια ουδετερότητας και στον ΟΗΕ για μεροληψία, ενώ αναφέρεται και στις περιφερειακές συνεργασίες στην ανατολική Μεσόγειο, υποστηρίζοντας ότι εντείνουν την ένταση αντί να συμβάλλουν σε λύση.

Διαβάστε επίσης: Γιατί τα τουρκικά μεταγωγικά κάνουν παράκαμψη 700 χλμ. για Λιβύη