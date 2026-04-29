Δημόσια συζήτηση έχει προκαλέσει στην Τουρκία η επιλογή τουρκικών στρατιωτικών μεταγωγικών αεροσκαφών να ακολουθούν μακρύτερη διαδρομή προς τη Λιβύη, αποφεύγοντας τη συντομότερη πορεία μέσω Μεσογείου, με φόντο –σύμφωνα με δημοσιεύματα– τη διαμάχη Ελλάδας–Τουρκίας για το FIR Αθηνών. Την υπόθεση ανέδειξε η εφημερίδα Τζουμχουριέτ, ενώ σχετικές αναλύσεις δημοσίευσε και το ιταλικό portal ItaMilRadar.

Παράκαμψη μέσω Βαλκανίων αντί της Μεσογείου

Σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η Τζουμχουριέτ και τα δεδομένα πτήσεων που επικαλείται το ItaMilRadar, τουρκικά μεταγωγικά αεροσκάφη τύπου A400M δεν ακολουθούν την άμεση διαδρομή προς Λιβύη, αλλά επιλέγουν μεγαλύτερη πορεία μέσω Βαλκανίων.

Όπως αναφέρεται, τα αεροσκάφη «δεν κατευθύνθηκαν απευθείας προς τη Λιβύη πάνω από τη Μεσόγειο, αλλά έφτασαν στη Βεγγάζη μέσω βόρειας διαδρομής, περνώντας από Βουλγαρία, Βόρεια Μακεδονία και Αλβανία».

Πιθανή αιτία η διαμάχη για το FIR Ελλάδας–Τουρκίας

Το δημοσίευμα συνδέει την επιλογή αυτής της διαδρομής με τη μακροχρόνια διαφωνία μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας σχετικά με το FIR Αθηνών.

Σύμφωνα με την ανάλυση, η Τουρκία υποστηρίζει ότι «η Ελλάδα επιχειρεί να χρησιμοποιεί το FIR σαν να είναι κυρίαρχος εναέριος χώρος της» και ότι «υπερβαίνει τις αρμοδιότητές της». Από την άλλη πλευρά, η Ελλάδα ζητεί «σύμφωνα με τους κανόνες του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) και τη διεθνή πρακτική, όλα τα πολιτικά και στρατιωτικά αεροσκάφη να υποβάλλουν σχέδιο πτήσης πριν εισέλθουν στο FIR Αθηνών για λόγους ασφάλειας εναέριας κυκλοφορίας».

Απορίες για την επιλογή

Παρά το γεγονός ότι –όπως σημειώνεται– τα στρατιωτικά αεροσκάφη δεν υποχρεούνται να καταθέτουν σχέδιο πτήσης στο FIR, εγείρονται ερωτήματα για την επιλογή της Άγκυρας να επιμηκύνει τη διαδρομή κατά περίπου 700 χιλιόμετρα.

Το ItaMilRadar αναφέρει ότι η πρακτική αυτή εφαρμόζεται τα τελευταία δύο χρόνια και αποδίδει την επιλογή σε πιθανούς λόγους, όπως καθυστερήσεις σε άδειες πτήσης, προσωρινούς περιορισμούς διαδρομών λόγω συντονισμού με την Κυπριακή Δημοκρατία και την Αίγυπτο, καθώς και αυξημένη στρατιωτική δραστηριότητα στην ανατολική Μεσόγειο.

Αναμένεται επίσημη ανακοίνωση από την Τουρκία

Σύμφωνα με πληροφορίες της Τζουμχουριέτ, αναμένεται επίσημη τοποθέτηση από τις τουρκικές αρχές σχετικά με το ζήτημα.

