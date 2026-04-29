Σε νέες ενεργειακές πρωτοβουλίες με έμφαση στη Λιβύη προσανατολίζεται η Τουρκία, όπως δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, στο πλαίσιο εκδήλωσης υπό την αιγίδα του Ιδρύματος «Μηδενικά Απόβλητα».

Ο Τούρκος υπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη διεθνή ενεργειακή στρατηγική της χώρας, προαναγγέλλοντας εξελίξεις που αφορούν τη Λιβύη, στο πλαίσιο ενίσχυσης της παρουσίας της Τουρκίας στο εξωτερικό.

«Δεν εγκαταλείπουμε το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Χρειαζόμαστε 2 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και φυσικού αερίου ημερησίως. Αυτή η ανάγκη δεν παραμένει στάσιμη, αυξάνεται. Ίσως μέσω του εξηλεκτρισμού να την περιορίσουμε ή να τη μειώσουμε λίγο.

Περνάμε σε μια νέα φάση. Από μια Τουρκία που ξεκίνησε με τον κ. Μπεράτ να διεξάγει έρευνες, περνάμε στη νέα φάση της ‘Εθνικής Πολιτικής Ενέργειας και Μεταλλευμάτων’, στο 10ο έτος της. Πλέον, η Τουρκική Εταιρεία Πετρελαίων (TPAO) θα είναι πιο ενεργή στο εξωτερικό. Γι' αυτό είμαστε παρόντες στη Σομαλία, και θα ακούσετε ενδιαφέροντα πράγματα για τη Λιβύη. Είμαστε παρόντες στο Πακιστάν. Έχουμε έργα στην Κεντρική Ασία, στις τουρκογενείς δημοκρατίες. Ως Τουρκική Εταιρεία Πετρελαίων, έχουμε ως στόχο 1 εκατομμύριο βαρέλια ημερησίως. Κοιτάμε και για άλλα έργα, συμπεριλαμβανομένης της Βενεζουέλας».

Σχέδια για την ανατολική Μεσόγειο και τα Κατεχόμενα

Ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης στα ενεργειακά σχέδια στην ανατολική Μεσόγειο και στη Μαύρη Θάλασσα, καθώς και σε έργα υποδομών.

«Δεν εγκαταλείψαμε τη Μεσόγειο. Στο παρελθόν πραγματοποιήσαμε 9 γεωτρήσεις σε βαθέα ύδατα. Δυστυχώς, δεν υπήρξε κάποια ανακάλυψη, όπως αυτή στη Μαύρη Θάλασσα, όπου βρέθηκε φυσικό αέριο. Εστίασή μας είναι η αύξηση της παραγωγής στη Μαύρη Θάλασσα. Υπάρχει ένα τόσο μεγάλο δυναμικό στη Μαύρη Θάλασσα, που δεν υπάρχει τίποτα πιο φυσιολογικό από το να αφιερώνω όλο τον χρόνο της ενασχόλησής μου εκεί. Έχουμε νέες γεωτρήσεις στη Μαύρη Θάλασσα και μαζί με αυτές, Θεού θέλοντος, προσπαθούμε να προσθέσουμε νέες ανακαλύψεις.

Δεν έχουμε εγκαταλείψει τις έρευνες στη Μεσόγειο. Στο πλαίσιο ενός νέου έργου, κατασκευάζουμε έναν αγωγό φυσικού αερίου προς την ΤΔΒΚ. Η BOTAŞ πραγματοποιεί τη μηχανολογική μελέτη. Θεού θέλοντας, το φυσικό αέριο που θα βρούμε εκεί, μπορεί στη συνέχεια να το διοχετεύσουμε στην Τουρκία. Το πιο σημαντικό ζήτημα είναι αυτή η συνδεσιμότητα».

Συνεργασίες με διεθνείς ενεργειακούς κολοσσούς

Ο Τούρκος υπουργός αναφέρθηκε και σε συνεργασίες με μεγάλες διεθνείς εταιρείες ενέργειας, καθώς και σε εξελίξεις στη Συρία.

«Έχουμε κοινά πρότζεκτ με τη Συρία, τόσο στον τομέα των ορυκτών όσο και στον τομέα του πετρελαίου. Έχουμε εκφράσει στους ίδιους το ενδιαφέρον μας για ορισμένα κοιτάσματα στη βορειοανατολική Συρία. Στον τομέα της υπεράκτιας εξόρυξης, τους τελευταίους μήνες υπογράψαμε συμφωνίες συνεργασίας με τις Exxon, Chevron, BP, Shell και Total. Με την BP εργαζόμαστε επίσης πάνω σε μια συμφωνία που θα σας εκπλήξει. Έχουμε φτάσει στο στάδιο της υπογραφής. Υπάρχει και η ιταλική εταιρεία Eni. Προσπαθούμε να κατανέμουμε αποτελεσματικά τους πόρους».

