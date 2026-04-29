Η Γερμανία θα επιβάλει φόρο στα αναψυκτικά που περιέχουν ζάχαρη από το 2028, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου πακέτου μεταρρύθμισης της υγείας την οποία ενέκρινε η κυβέρνηση σήμερα, με στόχο την αντιμετώπιση του αυξανόμενου ποσοστού παχυσαρκίας και τον περιορισμό της πίεσης στο σύστημα υγείας.

Τα έσοδα από τη φορολόγηση αυτή, που εκτιμώνται στα 450 εκατ. ευρώ, θα πηγαίνουν στο σύστημα υγείας της Γερμανίας, και όχι στον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό, για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων πρόληψης, περιλαμβανομένης της προαγωγής της υγείας στον χώρο εργασίας και των πρωτοβουλιών που ωφελούν τον ευρύτερο πληθυσμό.

Οι λεπτομέρειες αυτού του φόρου, όπως ο συντελεστής του και ο τρόπος που θα σχεδιαστεί, βρίσκονται ακόμη υπό συζήτηση. Η πρόταση για την επιβολή φόρου στα αναψυκτικά που περιέχουν ζάχαρη ήρθε αφού τόσο η κοινή γνώμη της Γερμανίας όσο και τα κόμματα τάχθηκαν υπέρ της υιοθέτησης αυστηρότερων μέτρων για τον περιορισμό της κατανάλωσης υπερβολικής ποσότητας ζάχαρης και την πρόληψη των παθήσεων που προκαλεί.

Ο Ντάνιελ Γκούντερ, πρωθυπουργός του κρατιδίου Σλέσβιχ - Χόλσταϊν ο οποίος κατέθεσε την πρόταση, δήλωσε στο Reuters τον Μάρτιο ότι "η υπερβολική ζάχαρη αρρωσταίνει τους ανθρώπους", ενώ υπογράμμισε και την πίεση που αυτό ασκεί στην οικονομία και το σύστημα υγείας.

Αν και οι συντηρητικοί Χριστιανοδημοκράτες (CDU) του Γκούντερ είχαν αρχικά απορρίψει την πρόταση τον Φεβρουάριο, έκτοτε βουλευτές του κόμματος, αλλά και των Πράσινων και των Σοσιαλδημοκρατών (SDP) έχουν εκφράσει την υποστήριξή τους.

Δημοσκόπηση της Forsa που δημοσιεύθηκε τον Φεβρουάριο έδειξε ότι περίπου το 60% των Γερμανών τάσσεται υπέρ της φορολόγησης των αναψυκτικών που περιέχουν ζάχαρη.

Περισσότερες από 100 χώρες -- μεταξύ των οποίων περίπου οι μισές χώρες μέλη της ΕΕ-- επιβάλλουν φόρο στα ζαχαρούχα αναψυκτικά, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Έρευνες στη Βρετανία και το Μεξικό έχουν δείξει ότι τέτοιου είδους μέτρα μπορεί να περιορίσουν την κατανάλωση ζάχαρης και να συμβάλουν στην πρόληψη ασθενειών όπως ο διαβήτης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ