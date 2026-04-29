Η Τουρκία επικοινώνησε με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Λίβανο, προτείνοντας να αναλάβει ρόλο μεσολαβητή για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τη Χεζμπολάχ. Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει πρόταση της Άγκυρας για ενεργή συμμετοχή στη διαχείριση του ζητήματος, στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειάς της να ενισχύσει την περιφερειακή της επιρροή. Η αμερικανική κυβέρνηση δεν έχει δώσει ακόμη σαφή απάντηση.

Τα τελευταία χρόνια, η Τουρκία επιδιώκει να αυξήσει την παρουσία της στη Μέση Ανατολή. Στη Γάζα προσπάθησε να συμμετάσχει στη δύναμη ειρήνευσης της CMCC, που προβλέπεται στο «20-σημείων σχέδιο Τραμπ», αλλά το Ισραήλ άσκησε βέτο. Στη Συρία, η Τουρκία έχει εξελιχθεί σε βασικό παράγοντα, ενώ το Ισραήλ προσπαθεί να αποτρέψει την εγκατάσταση τουρκικών στρατιωτικών βάσεων.

Στον Λίβανο, σύμφωνα με πηγή που μίλησε στην Jerusalem Post, η αντίδραση της Βηρυτού ήταν «χλιαρή». Η λιβανική κυβέρνηση εμφανίζεται διστακτική απέναντι στην τουρκική πρωτοβουλία, φοβούμενη ότι η αυξημένη επιρροή της Άγκυρας θα περιπλέξει περαιτέρω το ήδη εύθραυστο πολιτικό σκηνικό.

Πριν από την τρέχουσα εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η Τουρκία είχε δηλώσει ότι οποιαδήποτε συμφωνία με την Τεχεράνη πρέπει να περιλαμβάνει και τον Λίβανο. Πρόσφατα, η Άγκυρα έστειλε 360 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας σε εκτοπισμένους μέσω του λιμανιού της Βηρυτού. Πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από τον Νότιο Λίβανο και τη Βηρυτό από την αρχή του πολέμου.

Πηγή: ΕΡΤ