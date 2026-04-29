Ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού, Εϊάλ Ζαμίρ, χαρακτήρισε φαινόμενα που παρατηρούνται στις τάξεις των στρατιωτών —όπως οργανωμένες λεηλασίες στον Λίβανο, καταστροφή αγάλματος του Ιησού και χρήση υφασμάτων με ακραία πολιτικά συνθήματα πάνω στη στολή— ως «μια μορφή ανταρσίας απέναντι στις αξίες του στρατού».

Σε ομιλία του προς ανώτερους αξιωματικούς, τόνισε ότι η κόπωση των μονάδων μετά από δυόμισι χρόνια πολέμου σε πολλαπλά μέτωπα δεν μπορεί να δικαιολογήσει τέτοιες συμπεριφορές. Παρουσίασε επίσης φωτογραφία που δείχνει επίθεση εναντίον Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη, με Ιαραηλινούς στρατιώτες να φορούν υφάσματα που γράφουν «Ναι στη βία», διερωτώμενος «πού είναι ο διοικητής της μονάδας;».

Η εφημερίδα Haaretz ανέφερε ότι από την αρχή του πολέμου στη Γάζα έχει εμφανιστεί η τάση στρατιωτών να φορούν υφάσματα με τη λέξη «Μεσσίας» και σύμβολα της υπερορθόδοξης οργάνωσης Χαμπάντ, ενώ πολλοί αρνήθηκαν να υπακούσουν στην εντολή του πρώην αρχηγού του στρατού, Χερτσί Χαλεβί, να σταματήσει αυτή η πρακτική. Ανώτατοι αξιωματικοί φέρεται να μην εφάρμοσαν την εντολή.

Ο Ζαμίρ χαρακτήρισε τις λεηλασίες περιουσιών Λιβανέζων πολιτών «ντροπή για ολόκληρο τον ισραηλινό στρατό» και ανακοίνωσε τη δημιουργία ειδικής διεύθυνσης με τη συμμετοχή της στρατιωτικής εισαγγελίας, της στρατιωτικής αστυνομίας και της διεύθυνσης ανθρώπινου δυναμικού για την επιβολή πειθαρχίας και την αντιμετώπιση ποινικών παραβάσεων. Ζήτησε επίσης από όλους τους διοικητές ταγμάτων να διερευνήσουν τέτοια περιστατικά και να υποβάλουν αναφορά εντός μιας εβδομάδας.

Καταδίκασε ακόμη περιστατικά τιμωρίας στρατιωτριών για ενδυματολογικούς λόγους, τον αποκλεισμό γυναικών από μονάδες με παρουσία υπερορθόδοξων στρατιωτών, καθώς και εκστρατείες δυσφήμισης εναντίον αξιωματικών στα κοινωνικά δίκτυα.

Τέλος, ανέφερε ότι ο στρατός θα σταματήσει το φαινόμενο εφέδρων αξιωματικών που εμφανίζονται με στολή στα κοινωνικά δίκτυα εκφράζοντας πολιτικές θέσεις, κάτι που αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει των επερχόμενων εκλογών στο Ισραήλ.

Πηγή: ΕΡΤ