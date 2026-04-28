Νεκρή μέσα στο δωμάτιο ξενοδοχείου στην περιοχή Φατίχ της Κωνσταντινούπολης βρέθηκε 24χρονη τουρίστρια που είχε φτάσει από τη Γερμανία για διακοπές.

Τουρκικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η Σελίν Μπασάκ Σλοςερ εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της, όταν υπάλληλοι του ξενοδοχείου ειδοποίησαν τις αρχές λόγω απουσίας επικοινωνίας μαζί της. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές και υγειονομικές δυνάμεις, οι οποίες διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Η σορός μεταφέρθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι δεν εντοπίστηκαν ίχνη βίας ή τραυματισμού.

Στο πλαίσιο της έρευνας, η Αστυνομία προχώρησε σε προσαγωγή πέντε υπόπτων, οι οποίοι ωστόσο αφέθηκαν ελεύθεροι μετά την κατάθεσή τους.

Ιδιαίτερη διάσταση στην υπόθεση δίνουν εικόνες από κάμερα ασφαλείας, που δείχνουν τη νεαρή γυναίκα λίγο πριν τον θάνατό της να εισέρχεται σε κατάστημα και να ζητά βοήθεια, υποστηρίζοντας ότι την παρακολουθούν. Σύμφωνα με τα πλάνα, παρέμεινε στο σημείο για περίπου πέντε λεπτά.

Παράλληλα, οι αρχές διερευνούν ευρύτερη υπόθεση που σχετίζεται με κυκλώματα πορνείας, στο πλαίσιο της οποίας έχουν ήδη πραγματοποιηθεί συλλήψεις και προφυλακίσεις υπόπτων, ενώ η έρευνα συνεχίζεται.



Πηγή: ΚΥΠΕ