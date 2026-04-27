Οι μεγιστάνες της τεχνολογίας Ίλον Μασκ και Σαμ Άλτμαν ετοιμάζονται για να αναμετρηθούν σε μια δίκη υψηλού ρίσκου που περιστρέφεται γύρω από την υποτιθέμενη προδοσία, τον δόλο και την αχαλίνωτη φιλοδοξία που θόλωσαν το κάποτε κοινό όραμα των εριστικών δισεκατομμυριούχων για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Η δίκη, που ξεκινά τη Δευτέρα με την επιλογή ενόρκων, επικεντρώνεται στην ίδρυση της OpenAI το 2015 ως μη κερδοσκοπικού οργανισμού, ο οποίος χρηματοδοτήθηκε σε μεγάλο βαθμό από τον Μασκ, πριν μετατραπεί σε μια ιδιαίτερα κερδοφόρα επιχείρηση με τεράστια αποτίμηση.

Η έκβαση της υπόθεσης ενδέχεται να επηρεάσει τις ισορροπίες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, μιας τεχνολογίας που προκαλεί αυξανόμενες ανησυχίες, τόσο για την απώλεια θέσεων εργασίας όσο και για πιθανές απειλές προς την ανθρωπότητα.



Ματιές στις πρώτες μέρες της τεχνητής νοημοσύνης



Ο Μασκ, επικαλούμενος αυτούς τους κινδύνους, κατέθεσε αγωγή τον Αύγουστο του 2024. Η υπόθεση εκδικάζεται ενώπιον ενόρκων και της δικαστού Ιβόν Γκονζάλες Ρότζερς στην Καλιφόρνια. Σύμφωνα με την αγωγή, ο Άλτμαν και ο συνεργάτης του Γκρεγκ Μπρόκμαν φέρονται να εξαπάτησαν τον Μασκ, εγκαταλείποντας τον αρχικό μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα της OpenAI και στρεφόμενοι προς το κέρδος χωρίς τη γνώση του.

Από την πλευρά της, η OpenAI απορρίπτει τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για αβάσιμους ισχυρισμούς που πηγάζουν από ανταγωνισμό και στοχεύουν στην ενίσχυση της νέας εταιρείας του Μασκ, της xAI.

Αν και αρχικά ο Μασκ ζητούσε τεράστιες αποζημιώσεις, πλέον διεκδικεί χρηματοδότηση για φιλανθρωπικούς σκοπούς της OpenAI, ενώ επιδιώκει και την απομάκρυνση του Άλτμαν από το διοικητικό συμβούλιο. Παράλληλα, η υπόθεση ενέχει κινδύνους και για τον ίδιο τον Μασκ, λόγω προηγούμενων νομικών προβλημάτων που ενδέχεται να επηρεάσουν τη φήμη του.

Η δίκη αναμένεται να αποτελέσει έντονο θέαμα, καθώς θα φέρει αντιμέτωπους δύο από τους πιο επιδραστικούς και αμφιλεγόμενους ηγέτες της τεχνολογίας. Παράλληλα, θα αποκαλύψει άγνωστες πτυχές της σχέσης τους και της πορείας της τεχνητής νοημοσύνης.

Η αρχική τους συνεργασία ξεκίνησε το 2015, με κοινό στόχο την υπεύθυνη ανάπτυξη της AI, σε αντίθεση με άλλες μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας. Ωστόσο, η σχέση τους διαλύθηκε με την πάροδο του χρόνου.



Επίμαχα email





Ενδεικτικά της έντασης είναι και email που ήρθαν στο φως, όπου ο Άλτμαν εκφράζει ευγνωμοσύνη προς τον Μασκ, ενώ ταυτόχρονα τονίζει ότι πληγώνεται από τις δημόσιες επιθέσεις του. Ο Μασκ, από την πλευρά του, απάντησε με απολογία, υπογραμμίζοντας όμως ότι θεωρεί το ζήτημα κρίσιμο για το μέλλον της ανθρωπότητας.



