Έμφαση στις σύγχρονες παγκόσμιες προκλήσεις και ειδικά στους κινδύνους από τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις επιπτώσεις του σε πυρηνικές εγκαταστάσεις έδωσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, με αφορμή τη συμπλήρωση 40 ετών από την τραγωδία του Τσερνόμπιλ.

Σε ομιλία στον Πατριαρχικό Ναό, μετά τη θεία λειτουργία για την Κυριακή των Μυροφόρων, και με αφορμή την παρουσία του Πάπα και Πατριάρχη της Κοπτικής Εκκλησίας, Tawadros II' ο οποίος πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, ο κ. Βαρθολομαίος αναφέρθηκε εκτενώς στην επέτειο του πυρηνικού δυστυχήματος του Τσερνόμπιλ, συνδέοντάς την με τη σημερινή γεωπολιτική πραγματικότητα.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά:

«Σήμερα συμπληρώνονται σαράντα χρόνια από την τραγωδία του Τσερνόμπιλ -- μια πληγή στη μνήμη της ανθρωπότητας και μια αυστηρή υπενθύμιση ότι η δημιουργία, που μας έχει εμπιστευθεί ο Θεός, δεν μπορεί ποτέ να υπόκειται σε απερίσκεπτη αδιαφορία ούτε να μετατρέπεται σε εργαλείο καταστροφής».

Επισημαίνοντας ότι οι συνέπειες της καταστροφής παραμένουν έως σήμερα, υπογράμμισε πως «σαράντα χρόνια μετά, αυτή η πληγή δεν έχει επουλωθεί πλήρως».

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης συνέδεσε την ιστορική αυτή τραγωδία με τον πόλεμο στην Ουκρανία, προειδοποιώντας για νέους κινδύνους.

«Ο συνεχιζόμενος πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας έχει φέρει νέους κινδύνους σε περιοχές που ήδη έχουν σημαδευτεί από τον πόνο. Οι επιθέσεις σε πυρηνικές εγκαταστάσεις και σχετικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων περιοχών που συνδέονται με το Τσερνόμπιλ, έχουν αναζωπυρώσει τις ανησυχίες για την πυρηνική ασφάλεια, έχει προκαλέσει ανυπολόγιστο πόνο στον ουκρανικό λαό και έχουν απειλήσει με συνέπειες που δεν θα περιορίζονταν μόνο στην Ουκρανία, αλλά θα έθεταν σε κίνδυνο την Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο» ανέφερε.

Κλείνοντας την αναφορά του, απηύθυνε σαφή έκκληση. «Υψώνουμε τη φωνή μας απευθύνοντας ειλικρινή έκκληση για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη: για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, για την προστασία της ζωής των αμάχων και για τη διαφύλαξη της δημιουργίας από κάθε μορφή αυθαίρετης καταστροφής», δήλωσε, ενώ πρόσθεσε πως «η ακεραιότητα της δημιουργίας και η αξιοπρέπεια του ανθρώπου δεν είναι δευτερεύοντα ζητήματα, αλλά ιερές ευθύνες ενώπιον του Θεού και μεταξύ μας».

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης αναφέρθηκε επίσης στη σημασία της Αναστάσεως και το παράδειγμα των Μυροφόρων Γυναικών, υπογράμμισε τη θεολογική σύγκλιση μεταξύ Ορθοδόξων και Ανατολικών Εκκλησιών και την ανάγκη ενίσχυσης του διαλόγου και της ενότητας, ενώ τόνισε και τη σημασία της επίσκεψης του Πάπα Tawadros II΄, ως ένα ακόμη βήμα προς την πλήρη εκκλησιαστική κοινωνία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ