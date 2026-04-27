Η κυβερνώσα συμμαχία της αριστεράς στην Κολομβία μοιάζει να οδεύει να παραμείνει στην εξουσία, καθώς ο υποψήφιός της για την προεδρία, ο γερουσιαστής Ιβάν Σεπέδα, προηγείται καθαρά στην κούρσα, συγκεντρώνοντας το 44,3% των προθέσεων ψήφου, κι αναμένεται να συνεχίσει να εφαρμόζει το πρόγραμμα του απερχόμενου προέδρου Γουστάβο Πέτρο, ενώ η δεξιά αντιπολίτευση παραμένει διχασμένη, υπέδειξε δημοσκόπηση που είδε το φως της δημοσιότητας χθες Κυριακή.

Ο υποψήφιος της συμμαχίας Pacto Histórico (PH, «Ιστορική Συμφωνία») αναμένεται πως θα επικρατήσει έναντι όποιου ή όποιας από τους αντιπάλους του περάσει στον δεύτερο γύρο του Ιουνίου, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση του ινστιτούτου Invamer.

Οι συντηρητικοί μοιράζονται ανάμεσα στον Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, επιχειρηματία που προσελκύει το 21,5% των προθέσεων ψήφου, και τη μορφή της σκληρής δεξιάς Παλόμα Βαλέντσια, που ακολουθεί με το 19,8%, σύμφωνα με την ίδια έρευνα.

Τα ποσοστά των τριών υποψηφίων αυξήθηκαν σε σύγκριση με την προηγούμενη κυλιόμενη δημοσκόπηση του ινστιτούτου: αυτό του κ. Σεπέδα κατά 7,2%, αυτό του κ. Ντε λα Εσπριέγια κατά 2,6% κι αυτό της κ. Βαλέντσια κατά 9,8%.

Αν στον δεύτερο γύρο αναμετρώνταν ο κ. Σεπέδα με τον κ. Ντε λα Εσπριέγια, θα κέρδιζε ο πρώτος με το 54,6% έναντι 42,6%. Αν αντιμετώπιζε την κ. Βαλέντσια, θα επικρατούσε επίσης, πάντως με μικρότερη διαφορά (51,2%-46,6%), πάντα σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης.

Άλλοι δυο υποψήφιοι, που χαρακτηρίζονται κεντροαριστεροί, η Κλαούδια Λόπες και ο Σέρχιο Φαχάρδο, βρίσκονται πολύ πίσω (με 3,6 και 2,5% των προθέσεων ψήφου αντιστοίχως) και πλέον θεωρούνται εκτός κούρσας.

Ο Ιβάν Σεπέδα υπόσχεται να συνεχίσει και να βαθύνει τις πολιτικές για την καταπολέμηση της φτώχειας και της ανέχειας που εφαρμόζει αυτή που χαρακτηρίζει «κυβέρνηση της αλλαγής» υπό τον πρόεδρο Πέτρο.

Η δημοσκόπηση της Invamer διενεργήθηκε για λογαριασμό των μέσων ενημέρωσης Noticias Caracol και Blu, σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 3.800 ψηφοφόρων, με τη μέθοδο των προσωπικών συνεντεύξεων. Το περιθώριο στατιστικού σφάλματος είναι ±2%.

Πάνω από 41 εκατομμύρια ψηφοφόροι θα κληθούν στις κάλπες την 31η Μαΐου. Αν χρειαστεί δεύτερος γύρος, έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί την 21η Ιουνίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ