Οι πρώην πρωθυπουργοί Ναφτάλι Μπένετ και Γαϊρ Λαπίντ ανακοίνωσαν την Κυριακή κοινή κάθοδο στις επόμενες εκλογές στο Israel, με νέο ενιαίο πολιτικό σχηματισμό υπό την ηγεσία του Μπένετ. Η εξέλιξη θεωρείται σημαντική για την αντιπολίτευση, καθώς επιχειρεί να ανατρέψει τον σημερινό πρωθυπουργό Βενιαμίν Νετανιάχου.

Τα κόμματα Yesh Atid και Bennett 2026 συγχωνεύονται σε κοινό ψηφοδέλτιο με την ονομασία «Together – Led by Bennett», με στόχο τη συσπείρωση του αντιπολιτευτικού χώρου ενόψει των εκλογών που πρέπει να διεξαχθούν έως τον Οκτώβριο.

Σε κοινή συνέντευξη Τύπου, ο Μπένετ δήλωσε πως η συνεργασία σηματοδοτεί «το τέλος της εποχής του διχασμού και την αρχή της εποχής της αποκατάστασης». Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η νέα παράταξη θα επιδιώξει κυβέρνηση μόνο με σιωνιστικά κόμματα, αποκλείοντας συνεργασία με αραβικά κόμματα.

Ο πρώην πρωθυπουργός δεσμεύθηκε ότι, αν επικρατήσει, θα συγκροτήσει από την πρώτη ημέρα κρατική εξεταστική επιτροπή για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, θα προωθήσει καθολική στράτευση και θα θέσει ανώτατο όριο οκτώ ετών στη θητεία πρωθυπουργού.

Από την πλευρά του, ο Λαπίντ κάλεσε το πολιτικό κέντρο του Ισραήλ να στηρίξει τον Μπένετ, υποστηρίζοντας ότι μόνο μια ενωμένη αντιπολίτευση μπορεί να φέρει πολιτική αλλαγή.

Ο Μπένετ απηύθυνε επίσης δημόσια πρόσκληση στον πρώην αρχηγό του στρατού και επικεφαλής του κόμματος Yashar!, Gadi Eisenkot, να ενταχθεί στο νέο σχήμα. Ο ίδιος απάντησε θετικά στην πρωτοβουλία, χωρίς όμως να ανακοινώσει αν θα συμμετάσχει.

Σύμφωνα με πρόσφατες δημοσκοπήσεις, το κόμμα του Μπένετ βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από το κυβερνών Likud, ενώ το Yesh Atid είχε υποχωρήσει στις 6-7 έδρες. Παραμένει ασαφές αν η συγχώνευση θα δώσει στην αντιπολίτευση την απαραίτητη κοινοβουλευτική πλειοψηφία για να εκτοπίσει τον Νετανιάχου.





