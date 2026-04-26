Τον γύρο του κόσμου κάνουν σήμερα οι εικόνες χάους και πανικού που προκλήθηκαν από την επίθεση ενόπλου χθες στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, στην Ουάσιγκτον.

Νέο βίντεο δείχνει την στιγμή λίγα λεπτά μετά τους πυροβολισμούς, που πράκτορες των υπηρεσιών ασφαλείας μπαίνουν στην αίθουσα του δείπνου και φυγαδεύουν εσπευσμένα τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, με τις συζύγους τους.

Ωστόσο, όπως φαίνεται στα πλάνα, πρώτα φυγαδεύεται ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς , από έναν άνδρα που τον τραβάει από τους ώμους και τον μεταφέρει σε ασφαλές μέρος.

Λίγο αργότερα, πράκτορες ορμούν στη σκηνή και απομακρύνουν και τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος περιμένει σκυμμένος κάτω από το τραπέζι.

President Trump and Vice President JD Vance were rushed off the stage after shots were fired at the White House Correspondents’ Dinner.#news pic.twitter.com/YQuG8gzTMf — MS NOW (@MSNOWNews) April 26, 2026

Τα πλάνα κάνουν τον γύρο του διαδικτύου με τους χρήστες να αναρωτιούνται γιατί απομακρύνθηκε πρώτα ο Αντιπρόεδρος και όχι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ.

Στο μικροσκόπιο η ασφάλεια του Τραμπ

Μετά το χθεσινό περιστατικό με τους πυροβολισμούς, η ασφάλεια του Τραμπ βρίσκεται για άλλη μια φορά υπό έλεγχο καθώς αυξάνονται τα ερωτήματα σχετικά με το πώς ένας ένοπλος μπόρεσε να πλησιάσει τόσο πολύ τον πρόεδρο των ΗΠΑ, τον πιο « προστατευμένο» άνθρωπο στον κόσμο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μέσα σε 2 χρόνια, έχει γίνει δύο φορές «στόχος» απόπειρας δολοφονίας: Η πρώτη φορά ήταν το καλοκαίρι του 2024, στο Μπάτλερ της Πενσυλβάνια, όταν η σφαίρα του ένοπλου τον πέτυχε στο αυτί. Μόλις 64 ημέρες αργότερα, ο Τραμπ έγινε και πάλι στόχος ενός επίδοξου δολοφόνου καθώς έπαιζε έναν γκολφ στο γήπεδο του, στη Φλόριντα.

Ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ, λίγες ώρες μετά την επίθεση του 31χρονου Κόουλ Τόμας Άλεν στο λόμπι του ξενοδοχείου όπου γινόταν η δεξίωση, επαίνεσε με ανάρτησή του τα «πολύ θαρραλέα μέλη της Secret Service, τα οποία έδρασαν πολύ γρήγορα» και σταμάτησαν τον ένοπλο πριν μπει στη μεγάλη αίθουσα όπου βρισκόταν ο ίδιος.

Γιατί οι μυστικοί πράκτορες φυγάδευσαν πρώτα τον Βανς

Η κίνηση των πρακτόρων των μυστικών υπηρεσιών να απομακρύνουν πρώτα τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης προκάλεσε αίσθηση και ερωτηματικά σχετικα με την σειρά… προτεραιότητας και το πρωτόκολλο ασφαλείας σε αυτές τις περιπτώσεις.

Σύμφωνα ωστόσο με ειδικούς, πίσω από την φυγάδευση του Βανς πριν τον Τραμπ δεν κρύβεται κάποια «προδοσία» η κρυφό σχέδιο συνομωσίας κατά του Προέδρου των ΗΠΑ.

Οι δύο άντρες έχουν διαφορετικές ομάδες ασφάλειας που δρουν με διαφορετικό τρόπο σε περίπτωση κινδύνου ενώ, σύμφωνα με το πρωτόκολλο, Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ κάθονται σε απόσταση, όταν βρίσκονται στον ίδιο χώρο.

Έτσι στην συγκεκριμένη περίπτωση, ο Τζέι Ντι Βανς απομακρύνθηκε από τους άνδρες της ασφάλειάς του νωρίτερα από τον Ντόναλντ Τραμπ λόγω της θέσης που καθόταν στο τραπέζι.

Την ίδια ώρα, οι άνδρες της ασφάλειας του Ντόναλντ Τραμπ, σχημάτισαν μια ασπίδα ασφαλείας γύρω από τον Αμερικανό πρόεδρο, όπως προβλέπεται σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Πηγή: iefimerida.gr