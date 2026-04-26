Ο ύποπτος για το περιστατικό με πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια του δείπνου της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, Κόουλ Τόμας Άλεν, κρατείται στο Τρίτο Αστυνομικό Τμήμα της Μητροπολιτικής Αστυνομίας της Ουάσιγκτον, αφού έλαβε εξιτήριο από νοσοκομείο της περιοχής κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με το ABC που επικαλείται αστυνομικές πηγές. Η εμφάνισή του ενώπιον του δικαστηρίου αναμένεται τη Δευτέρα.

Αξιωματικός της ένστολης μονάδας των Μυστικών Υπηρεσιών των ΗΠΑ έλαβε επίσης ιατρική φροντίδα και πήρε εξιτήριο από διαφορετικό νοσοκομείο της περιοχής.

Σύμφωνα με τον υπηρεσιακό Γενικό Εισαγγελέα των ΗΠΑ, Τοντ Μπλανς, ο ύποπτος που επιχείρησε να διασπάσει σημείο ασφαλείας κατά τη διάρκεια του δείπνου φαίνεται ότι στόχευε μέλη της Κυβέρνησης του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

«Εξακολουθούμε να προσπαθούμε να κατανοήσουμε το κίνητρο. Από την προκαταρκτική έρευνα προκύπτει ότι ο ύποπτος φαίνεται να στόχευε μέλη της κυβέρνησης», δήλωσε, διευκρινίζοντας ότι δεν υπάρχουν ακόμη συγκεκριμένα στοιχεία για συγκεκριμένα πρόσωπα, πέραν του ότι αυτός ήταν ο γενικός στόχος του.

Όπως ανέφερε, κατά τη διάρκεια της νύχτας εκτελέστηκαν πολλαπλά εντάλματα έρευνας, μεταξύ άλλων και σε ηλεκτρονικές συσκευές, ενώ οι αρχές έχουν ήδη λάβει καταθέσεις από άτομα που γνώριζαν τον ύποπτο.

Κατά τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο Άλεν ταξίδεψε με τρένο από το Λος Άντζελες στο Σικάγο και στη συνέχεια στην Ουάσιγκτον.

Ο ίδιος έφερε δύο πυροβόλα όπλα, τα οποία φαίνεται ότι είχε αποκτήσει μέσα στα τελευταία δύο χρόνια, καθώς και μαχαίρια.

Ο Τοντ Μπλανς δήλωσε ότι αναμένεται να του απαγγελθούν το πρωί της Δευτέρας δύο κατηγορίες σε ομοσπονδιακό δικαστήριο, επισημαίνοντας ότι προς το παρόν δεν θεωρείται συνεργάσιμος με τις αρχές.

Πρόσθεσε ότι ενδέχεται να προστεθούν και άλλες κατηγορίες, καθώς συνεχίζεται η έρευνα για τα κίνητρα της επίθεσης.

Πηγή: ΚΥΠΕ