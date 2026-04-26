Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπε ανέφερε ότι το περιστατικό έξω από τον χώρο όπου βρίσκονταν ο ίδιος, ανώτατα στελέχη της Κυβέρνησής του και δεκάδες δημοσιογράφοι ενισχύει την ανάγκη ολοκλήρωσης της αίθουσας δεξιώσεων που βρίσκεται υπό κατασκευή στον Λευκό Οίκο.

«Αυτό που συνέβη χθες βράδυ είναι ακριβώς ο λόγος για τον οποίο οι ένοπλες δυνάμεις μας, οι Μυστικές Υπηρεσίες, οι αρχές επιβολής του νόμου και, για διαφορετικούς λόγους, κάθε Πρόεδρος των τελευταίων 150 ετών απαιτούσαν να κατασκευαστεί ένας μεγάλος, ασφαλής και πλήρως προστατευμένος χώρος δεξιώσεων εντός του συγκροτήματος του Λευκού Οίκου», έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social.

Πρόσθεσε ότι «το συγκεκριμένο περιστατικό δεν θα είχε συμβεί ποτέ με την αίθουσα υψίστης στρατιωτικής ασφάλειας που βρίσκεται σήμερα υπό κατασκευή στον Λευκό Οίκο».

Κατά τον ίδιο, η σχεδιαζόμενη αίθουσα διαθέτει «κάθε δυνατό χαρακτηριστικό ανώτατου επιπέδου ασφαλείας» και, επειδή θα βρίσκεται εντός της εσωτερικής περιμέτρου του Λευκού Οίκου, δεν θα επιτρέπεται η πρόσβαση σε «μη ελεγμένα πρόσωπα».

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ απευθύνθηκε επίσης σε αυτούς που έχουν καταθέσει αγωγή με στόχο να ανασταλεί η κατασκευή, υποστηρίζοντας ότι αυτή πρέπει να αποσυρθεί άμεσα.

«Τίποτα δεν πρέπει να παρεμβληθεί στην κατασκευή της, η οποία παραμένει εντός προϋπολογισμού και σημαντικά μπροστά από το χρονοδιάγραμμα», ανέφερε.

Σύμφωνα με αξιωματούχο των αρχών επιβολής του νόμου, τα δύο πυροβόλα όπλα που έφερε ο ύποπτος Κόουλ Τόμας Άλεν είχαν αγοραστεί νόμιμα το 2023 και το 2025, ενώ μέχρι το περιστατικό αυτός δεν είχε περιέλθει στην προσοχή των υπηρεσιών ασφαλείας.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, στο πλαίσιο της συνήθους διαδικασίας ασφαλείας, όλα τα ονόματα των προσώπων που βρίσκονταν στο ξενοδοχείο ελέγχθηκαν σε κυβερνητικές βάσεις δεδομένων, χωρίς να προκύψει προειδοποιητικό στοιχείο.

Ο υπηρεσιακός Γενικός Εισαγγελέας των HΠΑ Τοντ Μπλανς δήλωσε στο CNN ότι ο ύποπτος στο δείπνο των ανταποκριτών «κατάφερε να ρίξει μερικούς πυροβολισμούς», αλλά «ακινητοποιήθηκε αμέσως». Όπως είπε, από το υλικό παρακολούθησης και τις μαρτυρίες προκύπτει ότι «μόλις και μετά βίας πέρασε την εξωτερική περίμετρο ασφαλείας».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο αξιωματικός των Μυστικών Υπηρεσιών που τραυματίστηκε στο στήθος φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο και επικοινώνησε αργότερα με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ερωτηθείς εάν το περιστατικό συνιστά αποτυχία των μέτρων ασφαλείας, ο Μπλανς απάντησε ότι το θεωρεί αντιθέτως επιτυχία του μηχανισμού προστασίας. «Ο στόχος δεν είναι να αποτραπεί κάθε πιθανό συμβάν, αλλά να διασφαλιστεί ένα πολύ ασφαλές και προστατευμένο περιβάλλον — και αυτό ακριβώς συνέβη χθες βράδυ», ανέφερε.

«Να μην υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι Μυστικές Υπηρεσίες έκαναν τη δουλειά τους χθες βράδυ», υπογράμμισε.

Πηγή: ΚΥΠΕ