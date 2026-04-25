Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η ακύρωση του ταξιδιού των απεσταλμένων του στο Πακιστάν δεν σημαίνει επανέναρξη του πολέμου κατά του Ιράν, μετέδωσε ο αμερικανικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios.

"Δεν βλέπω το νόημα να τους κάνω να πάρουν μια πτήση 18 ωρών στην παρούσα κατάσταση (των διαπραγματεύσεων). Είναι υπερβολικά μακριά. Μπορούμε να τα καταφέρουμε εξίσου καλά τηλεφωνικά", δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφο του Axios, ο οποίος είπε ότι μίλησε μαζί του τηλεφωνικά.

Όταν ρωτήθηκε αν αυτό σημαίνει ότι θα ξαναρχίσει τον πόλεμο, ο Τραμπ απάντησε: "Όχι. Δεν σημαίνει αυτό. Δεν το έχουμε σκεφτεί ακόμα", σύμφωνα με την ίδια πηγή.

"Είπα στους συνεργάτες μου πριν από λίγο καθώς ετοιμάζονταν να φύγουν: 'Όχι, δεν θα κάνετε μια πτήση 18 ωρών για να πάτε εκεί", δήλωσε ο Τραμπ σε μια δημοσιογράφο του δικτύου Fox News.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δήλωσε επίσης ότι οι Ιρανοί μπορούν να του τηλεφωνήσουν "όποτε θέλουν" μετά την ακύρωση του προγραμματισμένου ταξιδιού των Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ στο Ισλαμαμπάντ.

"Οι Ιρανοί μπορούν να μας καλέσουν εάν θέλουν, όποτε θέλουν" τόνισε χαρακτηριστικά, σε τηλεφωνικές συνομιλίες που είχε με τα μέσα ενημέρωσης Axios και Fox News.

Δεν ξέρει ποιος είναι επικεφαλής στο Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι "κανείς δεν ξέρει ποιος είναι επικεφαλής" στο Ιράν, αφότου ακύρωσε το ταξίδι του ειδικού του απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ και του γαμπρού του Τζάρεντ Κούσνερ στο Ισλαμαμπάντ για συνομιλίες με την Τεχεράνη, επικαλούμενος "τεράστια σύγχυση στην ιρανική ηγεσία".

"Υπάρχουν τεράστιες εσωτερικές διαμάχες και μεγάλη σύγχυση εντός της 'ηγεσίας' τους. Κανείς δεν ξέρει ποιος είναι επικεφαλής, ούτε αυτοί οι ίδιοι", έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο Truth Social, τη δική του πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

"Πάρα πολύς χρόνος σπαταλήθηκε σε ταξίδια, πάρα πολλή δουλειά! Εκτός αυτού, υπάρχει τεράστια εσωτερική διαμάχη και σύγχυση εντός της 'ηγεσίας' τους. Κανείς δεν ξέρει ποιος είναι επικεφαλής, ούτε αυτοί οι ίδιοι. Επίσης, εμείς έχουμε όλα τα χαρτιά, αυτοί δεν έχουν κανένα! Αν θέλουν να μιλήσουν, το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να τηλεφωνήσουν!!!",

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters