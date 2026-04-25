Ο απερχόμενος εθνικιστής πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν δήλωσε ότι θα παραδώσει την κοινοβουλευτική του έδρα, μετά τη συντριπτική εκλογική ήττα της συμμαχίας του έπειτα από 16 χρόνια στην εξουσία.

Ο Όρμπαν έχασε στις εκλογές της 12ης Απριλίου από έναν νεόκοπο στην πολιτική, τον συντηρητικό ευρωπαϊστή Πέτερ Μαγιάρ, του οποίου το κόμμα εξασφάλισε πλειοψηφία δυο τρίτων στο κοινοβούλιο σε μια εκλογική διαδικασία που χαρακτηρίστηκε από ρεκόρ συμμετοχής σε αυτή την χώρα της κεντρικής Ευρώπης.

Ο 62χρονος εθνικιστής ηγέτης, ο οποίος διατηρεί συνεχώς την έδρα του στο κοινοβούλιο από το 1990 από τότε που η Ουγγαρία έγινε κοινοβουλευτική δημοκρατία, ζήτησε την περασμένη εβδομάδα την "πλήρη ανανέωση" του κόμματός του.

"Καθώς η έδρα που κέρδισα ως επικεφαλής του ψηφοδελτίου της συμμαχίας Fidesz-KDNP είναι στην πραγματικότητα μια κοινοβουλευτική έδρα για το Fidesz, αποφάσισα να την παραδώσω. Επί του παρόντος, δεν με χρειάζονται στο κοινοβούλιο, αλλά για την αναδιοργάνωση του εθνικού στρατοπέδου", δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που δημοσιεύτηκε στο Facebook μετά τη συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής του κόμματος Fidesz.

Πρόσθεσε ότι η διοίκηση του κόμματος του συνέστησε να μείνει για να συνεχίσει το έργο του ως πρόεδρος του Fidesz και ότι είναι "έτοιμος γι αυτή την αποστολή" εάν λάβει την εντολή στο συνέδριο του κόμματος που θα διεξαχθεί τον Ιούνιο.

Ο Πέτερ Μαγιάρ, ο οποίος κέρδισε τις εκλογές δεσμευόμενος για "αλλαγή καθεστώτος", κατηγόρησε τον Όρμπαν για δειλία.

"Ο 'θαρραλέος' μαχητής του δρόμου παραμένει ανίκανος για ένα πράγμα: να αναλάβει τις ευθύνες του... Με έναν νονό της μαφίας (στα ηνία), δεν μπορεί να υπάρξει δημοκρατική αντιπολίτευση", έγραψε ο νέος πρωθυπουργός σε ανάρτησή του στο Facebook.

Η ουγγρική Εθνοσυνέλευση αναμένεται να διεξαγάγει την εναρκτήρια συνεδρίασή της στις 9 Μαΐου, όταν θα ορκιστούν οι νέοι βουλευτές.

Το κόμμα Tisza του Μαγιάρ κέρδισε 141 έδρες, το Fidesz-KDNP του Όρμπαν έλαβε 52, και το ακροδεξιό κόμμα Η Πατρίδα μας κέρδισε 6, στην Εθνοσυνέλευση που αριθμεί 199 μέλη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP