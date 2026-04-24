Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Benjamin Netanyahu, δήλωσε ότι η ετήσια ιατρική του έκθεση δείχνει πως βρίσκεται σε «εξαιρετική φυσική κατάσταση», αποκαλύπτοντας ότι ένας μικρός κακοήθης όγκος σε αρχικό στάδιο στον προστάτη του εντοπίστηκε και αντιμετωπίστηκε με επιτυχία. Η ενημέρωση έρχεται μετά από καθυστέρηση στη δημοσίευση της έκθεσης, την οποία απέδωσε σε λόγους που σχετίζονται με τον πόλεμο.

Σε ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα την Παρασκευή, ο Νετανιάχου ανέφερε ότι ζήτησε καθυστέρηση δύο μηνών «ώστε να μη δημοσιευτεί στο αποκορύφωμα του πολέμου και να αποτραπεί το τρομοκρατικό καθεστώς στο Ιράν από το να διαδώσει περισσότερη ψευδή προπαγάνδα κατά του Ισραήλ». Πρόσθεσε: «Δόξα τω Θεώ, είμαι υγιής» και «βρίσκομαι σε εξαιρετική φυσική κατάσταση».





היום התפרסם הדו״ח הרפואי השנתי שלי.



ביקשתי לעכב את פרסומו בחודשיים כדי שהוא לא יפורסם בשיא המלחמה על מנת שלא לאפשר למשטר הטרור באיראן להפיץ עוד תעמולת כזב נגד ישראל.



אני מבקש לשתף אתכם בשלושה דברים:



1 - ברוך השם, אני בריא.



2 - אני בכושר גופני מצויין.



3 - הייתה לי בעיה… — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) April 24, 2026

Ο πρωθυπουργός είπε ότι η πάθηση εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια τακτικού ελέγχου μετά από προηγούμενη επέμβαση για καλοήθη υπερπλασία του προστάτη. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι γιατροί εντόπισαν «έναν κακοήθη όγκο σε πολύ πρώιμο στάδιο, χωρίς καμία διασπορά ή μετάσταση» και του παρουσίασαν επιλογές θεραπείας, από απλή παρακολούθηση έως άμεση παρέμβαση.

Ο Νετανιάχου ανέφερε ότι επέλεξε άμεση θεραπεία, δηλώνοντας: «Όταν ενημερώνομαι έγκαιρα για έναν πιθανό κίνδυνο, θέλω να τον αντιμετωπίζω αμέσως». Πρόσθεσε ότι υποβλήθηκε σε στοχευμένη θεραπεία που «εξάλειψε το πρόβλημα χωρίς να αφήσει ίχνη», σημειώνοντας ότι η διαδικασία περιλάμβανε «λίγες σύντομες συνεδρίες» και του επέτρεψε να συνεχίσει να εργάζεται.

Ευχαρίστησε επίσης το ιατρικό προσωπικό του Hadassah Hospital στην Ιερουσαλήμ, χαρακτηρίζοντάς το «εξαιρετικούς γιατρούς και προσωπικό». Όπως είπε, ο όγκος έχει εξαλειφθεί πλήρως και οι μετέπειτα εξετάσεις επιβεβαίωσαν ότι δεν υπάρχουν πλέον ενδείξεις της νόσου.

Κλείνοντας, κάλεσε το κοινό να δίνει προτεραιότητα στην υγεία του και να υποβάλλεται σε τακτικούς ελέγχους. «Να φροντίζετε την υγεία σας. Να εξετάζεστε και να ακολουθείτε τις οδηγίες των γιατρών», είπε, εκφράζοντας παράλληλα στήριξη προς τους τραυματίες των συγκρούσεων και ευχόμενος ταχεία ανάρρωση.