Το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, τα ζητήματα της ενέργειας και της βιωσιμότητας, καθώς και η κρίση στη Μέση Ανατολή ήταν τα κύρια θέματα που ανέδειξαν οι ηγέτες της ΕΕ στις δηλώσεις τους κατά την άφιξή τους στην Άτυπη Συνάντηση των Αρχηγών Κρατών ή Κυβερνήσεων της ΕΕ την Παρασκευή στη Λευκωσία.

Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η Ευρώπη πρέπει να εντείνει ακόμη περισσότερο τη δέσμευσή της προς τον Λίβανο, προσθέτοντας ότι η Γαλλία θα διοργανώσει διάσκεψη για την παροχή στήριξης.

«Η αξιοποίηση όλων των συνεισφορών των Ευρωπαίων είναι πράγματι σημαντική, και αυτό θα αποτελέσει επίσης μια ευκαιρία για συντονισμό με τη Συρία, την Ιορδανία και άλλες χώρες, καθώς επηρεάζονται από την κατάσταση στην περιοχή. Συνεχίζουμε το έργο, τις διαπραγματεύσεις, την ειρήνη, τη σταθερότητα στον Λίβανο και την κυριαρχία του, καθώς και όλες τις εργασίες για τα Στενά του Ορμούζ που ξεκινήσαμε με μια γαλλοβρετανική πρωτοβουλία την περασμένη εβδομάδα. Πιστεύω ότι είναι προς το συμφέρον όλων μας να επανέλθει η σταθερότητα το συντομότερο δυνατόν και να καθησυχαστούν οι οικονομίες του κόσμου», σημείωσε.

Ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι οι ηγέτες θα συζητήσουν σήμερα τα ευρωπαϊκά οικονομικά και το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό σχέδιο για τα έτη που αρχίζουν το 2028.

«Έχω ήδη πει στους συναδέλφους μου ότι θα πρέπει να θέσουμε νέες προτεραιότητες, και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει επίσης να μειώσουμε τις δαπάνες σε άλλους τομείς του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Από τη σκοπιά της Γερμανίας, η αύξηση του χρέους είναι εκτός συζήτησης, και τα ευρωπαϊκά ομόλογα στην κεφαλαιαγορά είναι επίσης εκτός συζήτησης. Αυτή δεν είναι μια θέση που συμμερίζεται η Γερμανία, όπως γνωρίζουν οι συνάδελφοί μου. Πολλοί συμμερίζονται την άποψή μου, αλλά θα πρέπει να το συζητήσουμε σε βάθος σήμερα. Σε κάθε περίπτωση, αυτή είναι η θέση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της γερμανικής ομοσπονδιακής Κυβέρνησης. Η Ευρώπη πρέπει να τα βγάλει πέρα με τα χρήματα που διαθέτουμε, και αυτό σημαίνει ότι πρέπει επίσης να θέσουμε νέες προτεραιότητες», τόνισε.

Από την πλευρά του, ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε ότι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή αποδεικνύει την αποτυχία της ωμής βίας και την ανάγκη να γίνεται σεβαστό το διεθνές δίκαιο και η πολυμερής τάξη, προκειμένου να διαφυλαχθούν και να ενισχυθούν.

Όσον αφορά την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και των επιπτώσεών της στις τιμές, ανέφερε ότι η Ισπανία πάντα υποστήριζε τη σταδιακή κατάργηση των ορυκτών καυσίμων και την επίτευξη ενεργειακής αυτάρκειας, μέσω επενδύσεων στην ηλιακή, υδροηλεκτρική και αιολική ενέργεια, προσθέτοντας ότι, στη βάση αυτού, η χώρα έχει ζητήσει από την Επιτροπή μια πιο φιλόδοξη κοινή απάντηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Πρωθυπουργός της Τσεχίας, Αντρέι Μπάμπις, μίλησε για μια «πρακτική πρόταση και λύση» σχετικά με τη βιομηχανία, η οποία χρειάζεται μεγάλες ποσότητες ενέργειας η οποία είναι πολύ ακριβή, σημειώνοντας ότι «δεν είμαστε ανταγωνιστικοί έναντι άλλων κρατών όπως η Ασία ή οι Ηνωμένες Πολιτείες».

Η Πρωθυπουργός της Λετονίας, Εβίκα Σιλίνα, εξέφρασε την εκτίμησή της για την απόφαση της ΕΕ να χορηγήσει στην Ουκρανία δάνειο ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ και να εγκρίνει το 20ό πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, προσθέτοντας ότι «είναι πολύ σημαντικό σε αυτές τις γεωπολιτικά πολύ ταραχώδεις εποχές να διεξάγουμε μακρύτερες συζητήσεις, αλλά μπορούμε να υλοποιήσουμε ό,τι υποσχεθήκαμε».

Σημειώνοντας ότι οι χθεσινές συζητήσεις αφορούσαν τον τρόπο βελτίωσης του «εργαλείου» που παρουσίασε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, είπε ότι «είναι καλό που θα έχουμε εργαλεία, επειδή οι τιμές της ενέργειας αυξάνονται και, δυστυχώς, δεν γνωρίζουμε πόσο θα διαρκέσει η κρίση τόσο στο Ορμούζ όσο και στην Ουκρανία».

Η Πρωθυπουργός της Λετονίας δήλωσε σχετικά με το ΠΔΠ ότι για τη Λετονία είναι σημαντικό να βρεθούν άμεσα λύσεις για την ασφάλεια, διότι «με όλα όσα συμβαίνουν γεωπολιτικά, πιστεύω ότι η ευρωπαϊκή ασφάλεια πρέπει να ενισχυθεί», προσθέτοντας ότι «είναι σημαντικό να διαθέτουμε τις δικές μας δυνατότητες».

«Υπάρχει ένα αυξανόμενο ζήτημα ανταγωνιστικότητας στην περιοχή μας, επομένως το ΠΔΠ πρέπει να το αντιμετωπίσει. Για εμάς, η κινητικότητα και η ασφάλεια είναι σημαντικά θέματα στο ΠΔΠ» είπε, προσθέτοντας ότι ο αγροτικός τομέας ανησυχεί πολύ για το πώς θα τους επηρεάσει το επόμενο ΠΔΠ. «Πρέπει πραγματικά να βρούμε μια λύση μέχρι το τέλος του 2026. Διαφορετικά, θα υπάρξουν κενά και δεν μπορούμε να το αντέξουμε», σημείωσε.



Πηγή: ΚΥΠΕ