Η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα κάλεσε τους ηγέτες της ΕΕ να εξετάσουν νέες πηγές χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων κρίσεων, τονίζοντας ότι θα απαιτηθούν «νέα χρήματα» για την εξυπηρέτηση του υφιστάμενου χρέους, κατά την άφιξή της την Παρασκευή στην Άτυπη Σύνοδο των Αρχηγών Κρατών της ΕΕ, στη Λευκωσία.

Η κ. Μέτσολα ανέφερε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα υιοθετήσει την επόμενη εβδομάδα τη θέση του για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) και είναι έτοιμο να εισέλθει σε διαπραγματεύσεις με τα κράτη μέλη, καλώντας παράλληλα τους ηγέτες να «εξετάσουν με νέα ματιά τους ίδιους πόρους». Προειδοποίησε ότι ο υφιστάμενος προϋπολογισμός της ΕΕ δεν επαρκεί για να αντιμετωπίσει το εύρος των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ένωση.

Σε ό,τι αφορά την Ουκρανία, χαιρέτισε την έγκριση δανείου ύψους 90 δισ. ευρώ, το τελευταίο και 20ο πακέτο κυρώσεων καθώς και τα ευρύτερα μέτρα που έλαβε η ΕΕ, σημειώνοντας ότι παρέχουν τόσο οικονομική στήριξη όσο και πολιτική δυναμική. Χαιρέτισε επίσης την παρατεταμένη κατάπαυση του πυρός στο Ιράν.

«Η Ουκρανία χρειάζεται οικονομική βοήθεια και χρειάζεται δυναμική, και η Ευρώπη παρέχει και τα δύο», ανέφερε.

Η κ. Μέτσολα παρουσίασε τρεις βασικές προτεραιότητες που θα θέσει ενώπιον των ηγετών, αρχίζοντας από τον οδικό χάρτη «Μια Ευρώπη – Μια Αγορά», ο οποίος, όπως είπε, θα συμβάλει στην ικανοποίηση των προσδοκιών των πολιτών μέσω ταχύτερης και αποτελεσματικότερης λήψης αποφάσεων, μειώνοντας τον κατακερματισμό στην ενιαία αγορά.

Στον τομέα της ενέργειας, αναγνώρισε τα υφιστάμενα μέτρα για ελάφρυνση των πολιτών, αλλά τόνισε την ανάγκη υπέρβασης των προσωρινών λύσεων. Κάλεσε για επενδύσεις σε δίκτυα και υποδομές ενέργειας, διασφάλιση της επάρκειας εφοδιασμού και υιοθέτηση πιο στρατηγικής προσέγγισης για την επίτευξη της μακροπρόθεσμης αυτονομίας της Ευρώπης.

«Τώρα είναι η στιγμή να διασφαλίσουμε τη στρατηγική αυτονομία για την οποία συζητούμε εδώ και δεκαετίες», σημείωσε.

Αναφερόμενη στη γενικότερη γεωπολιτική κατάσταση στη Μέση Ανατολή, η κ. Μέτσολα τόνισε την ανάγκη για ασφάλεια και σταθερότητα, τονίζοντας ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες «δεν θα πρέπει να επωμιστούν το κόστος» μιας κρίσης που δεν δημιούργησαν. Κάλεσε τα κράτη μέλη να ανταποκριθούν στις εθνικές τους συνθήκες, διασφαλίζοντας παράλληλα ένα ενιαίο μήνυμα προστασίας και εμπιστοσύνης.

Όπως είπε, οι πολίτες χρειάζονται το μήνυμα της ασφάλειας, της σταθερότητας, της ηρεμίας και της βεβαιότητας ότι θα προστατευθούν.



Πηγή: ΚΥΠΕ