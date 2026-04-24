Απαγορεύτηκε στον Τ/κ ακαδημαϊκό και ερευνητή καθηγητή Δρ. Σενίχ Τσαβούσογλου χθες το απόγευμα η είσοδος στην Τουρκία με επίκληση του κώδικα N-82.

Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, σε ανάρτηση ο φίλος του, Μαχμούτ Ανάγιασα ανακοίνωσε χθες βράδυ την εξέλιξη στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέροντας ότι ο Τσαβούσογλου έφθασε στο αεροδρόμιο της Αττάλειας και του ανακοινώθηκε ότι δεν μπορεί να εισέλθει στην Τουρκία με επίκληση του κώδικα N-82, που χρησιμοποιείται για «αλλοδαπούς που εμπλέκονται σε δραστηριότητες κατά της εθνικής ασφάλειας». Κρατήθηκε στο αεροδρόμιο εν αναμονή απέλασής του πίσω στα κατεχόμενα.

Η Γενί Ντουζέν υπενθυμίζει ότι με παρόμοιο τρόπο απελάθηκαν από την Τουρκία οι Οζάϊ Χουσείν Κορτντερε το 2020,, ο Αλί Μπιζντέν το 2021, ο Αχμέτ Τζιαβίτ Αν το 2021, την ίδια χρονιά και ο Αλί Κισμίρ και την επόμενη το 2022 ο γιατρός και ακτιβιστής Οκάν Νταγλί.

Ο Τσαβούσογλου είναι γνωστός για τα κολάζ του με τα οποία σατιρίζει είτε το καθεστώς στα κατεχόμενα είτε την κυβέρνηση στη Τουρκία.



Πηγή: ΚΥΠΕ