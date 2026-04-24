Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Πέμπτη ότι «αμφιβάλλει» για το εάν και κατά πόσον ο ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν θα πάρει μέρος στη σύνοδο της G20, που είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί τον Δεκέμβριο στη Φλόριντα.

«Για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, αμφιβάλλω ότι θα έρθει», είπε ο αμερικανός πρόεδρος ερωτηθείς από δημοσιογράφο αν γνωρίζει μήπως προσκλήθηκε ο ρώσος πρόεδρος.

«Είμαι της γνώμης πως πρέπει να μιλήσει με όλο τον κόσμο», πρόσθεσε ο κ. Τραμπ, αποφεύγοντας να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει πως επιδόθηκε πρόσκληση.

Νωρίτερα χθες, ανώτερος αξιωματούχος της αμερικανικής προεδρίας επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η Ρωσία θα προσκληθεί στις εργασίες και στη σύνοδο.

Η Μόσχα από την πλευρά της προτίμησε να αφήσει ανοικτό σε αυτό το στάδιο την ενδεχόμενη συμμετοχή στη σύνοδο του προέδρου Πούτιν.

«Δεν έχει σταλεί καμιά επίσημη πρόσκληση μέχρι στιγμής, αλλά η Ρωσία είναι μέλος της G20 και θα προσκληθεί να συμμετάσχει στις υπουργικές συναντήσεις και στη σύνοδο των ηγετών» που προβλέπεται να οργανωθεί σε συγκρότημα γκολφ που ανήκει στην οικογένεια Τραμπ, είπε η πηγή του AFP, η οποία εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας Αλεξάντρ Πάνκιν δήλωσε προχθές Τετάρτη, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, πως η χώρα προσκλήθηκε να συμμετάσχει στη σύνοδο «στο κορυφαίο επίπεδο».

Χθες Πέμπτη, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο Ντμίτρι Πεσκόφ, ερωτηθείς σχετικά με τη συμμετοχή του κ. Πούτιν στη σύνοδο, είπε πως δεν έχει υπάρξει απόφαση για αυτό ακόμη.

«Δεν έχει ληφθεί ακόμη καμιά απόφαση αυτού του τύπου, όμως η Ρωσία έχει συμμετάσχει σε κάθε σύνοδο στο προσήκον επίπεδο», είπε ο κ. Πεσκόφ, κατά την ενημέρωση των διαπιστευμένων συντακτών. «Καθώς θα πλησιάζει η σύνοδος, θα ληφθεί απόφαση για το σχήμα της συμμετοχής μας», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος Πούτιν, σε βάρος του οποίου έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ), για «εγκλήματα πολέμου» στο πλαίσιο της ρωσικής στρατιωτικής εισβολής στην Ουκρανία, δεν πήρε μέρος στην προηγούμενη σύνοδο της G20, η οποία διεξήχθη στο Γιοχάνεσμπουργκ τον Νοέμβριο του 2025.

Στη Νότια Αφρική αντιπροσώπευσε τη Ρωσία σύμβουλός του για οικονομικές υποθέσεις, ο Μαξίμ Αριέσκιν.

Οι ΗΠΑ ασκούν φέτος την εναλλασσόμενη προεδρία της G20, οργανισμού οικονομικής συνεργασίας των κυριότερων ανεπτυγμένων και αναδυόμενων κρατών του πλανήτη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP