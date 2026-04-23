Xωρίς να παράσχει καμία απόδειξη, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι οι ΗΠΑ έχουν τον «πλήρη έλεγχο» των Στενών του Ορμούζ και ότι τα Στενά είναι «ερμητικά κλειστά» έως ότου το Ιράν καταλήξει σε μια συμφωνία.

Έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ. Κανένα πλοίο δεν μπορεί να εισέλθει ή να αποχωρήσει χωρίς την έγκριση του Πολεμικού Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι «ερμητικά κλειστά», μέχρι να μπορέσει το Ιράν να συνάψει μια ΣΥΜΦΩΝΙΑ», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social

Ο ίδιος υποστήριξε ότι «το Ιράν δυσκολεύεται πολύ να καταλάβει ποιος είναι ο ηγέτης του! Απλά δεν ξέρουν!»

Παράλληλα είπε ότι διέταξε το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ να «πυροβολήσει και να σκοτώσει όλα τα σκάφη, όσο μικρά κι αν είναι, που τοποθετούν νάρκες» στα Στενά του Ορμούζ.

«Δεν πρέπει να υπάρχει κανένας δισταγμός», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο Truth Social.

«Τα ναρκαλιευτικά μας καθαρίζουν τα Στενά αυτή τη στιγμή. Διατάσσω να συνεχιστεί αυτή η δραστηριότητα, αλλά σε τριπλάσιο επίπεδο από το σημερινό», πρόσθεσε.

Γαλλοβρετανικό σχέδιο για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στο Ορμούζ – Αισιοδοξία εκφράζουν οι υπουργοί των δύο χωρών

Ο υπουργός Άμυνας της Βρετανίας Τζον Χίλι και η Γαλλίδα ομόλογός του Κατρίν Βοτρέν κάλεσαν σήμερα αμυντικούς αξιωματούχους διαφόρων χωρών που συνεδρίασαν στο Λονδίνο να καταλήξουν σε ένα ενιαίο σχέδιο για την ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ, εκφράζοντας αισιοδοξία για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί.

Η διάσκεψη «στρατιωτικού σχεδιασμού» διεξάγεται μετά τη σύνοδο, στις 17 Απριλίου στο Παρίσι, περίπου 30 ηγετών χωρών, με τον ίδιο σκοπό. Τότε, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είχε αναφερθεί σε μια «ουδέτερη αποστολή» που δεν θα έχει καμία σχέση με τις εμπόλεμες πλευρές, η οποία θα φροντίσει για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στο Ορμούζ. Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ διευκρίνισε ότι «περισσότερες από 12 χώρες» προσφέρθηκαν να συμμετάσχουν σε μια τέτοια «ειρηνική και αμυντική» δύναμη.

Λονδίνο και Παρίσι επιμένουν ότι η δύναμη αυτή δεν θα αναπτυχθεί παρά μόνο εάν επιτευχθεί βιώσιμη ειρήνη στην περιοχή.

Στη σημερινή ανακοίνωσή τους οι δύο υπουργοί χαιρετίζουν την κατάπαυση του πυρός στο Ιράν, την οποία παρέτεινε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την Τρίτη. «Ευχόμαστε (η κατάπαυση του πυρός) να διαρκέσει και να εδραιωθεί και να οδηγήσει στο οριστικό τέλος των εχθροπραξιών. Όμως η δουλειά μας δεν θα σταματήσει εκεί», πρόσθεσαν.

Διευκρίνισαν ότι μια «ομάδα επιχειρησιακού σχεδιασμού» για την αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά —τα οποία είναι σχεδόν αποκλεισμένα από την έναρξη των ισραηλινοαμερικανικών πληγμάτων κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου— παρουσίασε την Τετάρτη μια έκθεση, η οποία αποτέλεσε τη βάση της διάσκεψης.

Η αποστολή των στρατιωτικών εμπειρογνωμόνων που συγκεντρώθηκαν στο Λονδίνο «συνίσταται στη μετουσίωση της διπλωματικής συναίνεσης που επετεύχθη από τους ηγέτες μας σε συγκεκριμένες στρατιωτικές επιλογές, με ένα κοινό και συντονισμένο σχέδιο που στοχεύει στη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα στενά και στην υποστήριξη μιας διαρκούς κατάπαυσης του πυρός», ανέφεραν οι υπουργοί.

«Για να μετατραπεί αυτή η διπλωματική δυναμική σε συγκεκριμένες δράσεις, απαιτείται αυστηρός σχεδιασμός, ειλικρινείς συζητήσεις και σταθερές δεσμεύσεις από την πλευρά των συμμάχων εθνών και εταίρων, και είμαστε ευγνώμονες σε όσους έχουν ήδη εκδηλώσει τη βούλησή τους να συνεισφέρουν», συνέχισαν.

«Είμαστε βέβαιοι ότι μπορεί να σημειωθεί πραγματική πρόοδος», πρόσθεσαν.

Η συνάντηση πραγματοποιείται στο Μόνιμο Διακλαδικό Στρατηγείο του Νόρθγουντ, βορειοδυτικά του Λονδίνου.

Διαβάστε επίσης: ΕΕ: Έγκριση δανείου 90 δισ. στην Ουκρανία – Στην Κύπρο ο Ζελένσκι

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters