Νέα συμφωνία για την αποτροπή του διάπλου της Μάγχης από παράτυπους μετανάστες υπέγραψαν οι αρχές της Γαλλίας και της Βρετανίας, με το Λονδίνο να θέτει ως όρο μέρους της χρηματοδότησής του την αποτελεσματικότητα των μέτρων.

Έπειτα από πολλούς μήνες διαπραγματεύσεων, οι δύο χώρες κατέληξαν σε συμφωνία προκειμένου να παραταθεί για τρία ακόμη χρόνια η συνθήκη του Σάντχερστ. Πρόκειται για τη διμερή συμφωνία που σύναψαν πρώτη φορά το 2018 και το 2023 ανανεώθηκε ως το 2026.

“Για πρώτη φορά”, η χρηματοδότηση από τις βρετανικές αρχές, η οποία θα μπορούσε να ανέλθει σε έως και 766 εκατομμύρια ευρώ σε διάστημα τριών ετών, περιλαμβάνει “ένα ευέλικτο στοιχείο” που εκτιμάται σε 186 εκατομμύρια ευρώ και το οποίο εξαρτάται από την αποτελεσματικότητα των μέτρων για την αποτροπή της παράτυπης εισόδου μεταναστών στη Βρετανία.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία των βρετανικών αρχών, 41.472 άνθρωποι έφτασαν παράτυπα στη χώρα με μικρές βάρκες το 2025. Αυτός ο αριθμός είναι ο δεύτερος υψηλότερος από τότε που ξεκίνησαν αυτές οι διελεύσεις το 2018. Τουλάχιστον 29 μετανάστες πέθαναν στη θάλασσα το 2025, σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP που βασίζεται σε επίσημες γαλλικές και βρετανικές πηγές.

Από τη γαλλική πλευρά επισημαίνεται ότι από την αρχή του έτους οι αφίξεις στη Βρετανία έχουν μειωθεί στο μισό σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Εξάλλου το περασμένο έτος συνελήφθησαν και 480 διακινητές, σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών.

Αυτή η νέα συμφωνία, οι λεπτομέρειες της οποίας θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια επίσκεψης που θα πραγματοποιήσουν σήμερα στις γαλλικές ακτές οι υπουργοί Εσωτερικών και των δύο χωρών Λοράν Νουνέζ και Σαμπάνα Μάχμουντ, προβλέπει μεταξύ άλλων την αύξηση κατά 50% των αστυνομικών δυνάμεων στην περιοχή, ώστε να φτάσουν περίπου τους 1.400 αστυνομικούς έως το 2029.

Εξάλλου εκεί θα αναπτυχθεί μια επίλεκτη ομάδα της γαλλικής αστυνομίας με την υποστήριξη μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ελικοπτέρων και ηλεκτρονικών μέσων για την “καλύτερη πρόληψη των προσπαθειών διάπλου” και τη μείωση του αριθμού των αναχωρήσεων. Παράλληλα κοντά στη Δουνκέρκη θα κατασκευαστεί κέντρο διοικητικής κράτησης όπου θα παραμένουν οι μετανάστες για τους οποίους έχει εκδοθεί εντολή απέλασης, μέχρι να αναχωρήσουν από τη Γαλλία.

“Αυτή η ιστορική συμφωνία θα αποτρέψει τους παράτυπους μετανάστες από το να επιχειρήσουν αυτό το επικίνδυνο ταξίδι και θα βάλει τους διακινητές πίσω από τα κάγκελα”, σχολίασε η Μάχμουντ.

Η συνεργασία μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας “έχει ήδη αποτρέψει δεκάδες χιλιάδες διελεύσεις”, τόνισε σε ανακοίνωσή του ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ.

“Αυτή η ιστορική συμφωνία μάς επιτρέπει να προχωρήσουμε πιο μακριά: ενισχύοντας τις πληροφορίες, την επιτήρηση και την παρουσία μας επί τόπου για την προστασία των συνόρων της Βρετανίας”, πρόσθεσε.

Λίγες εβδομάδες πριν από τις τοπικές εκλογές, τις οποίες πολλοί θεωρούν κρίσιμες για την κυβέρνηση των Εργατικών του Κιρ Στάρμερ, η οποία έχει υποσχεθεί να “ανακτήσει τον έλεγχο των συνόρων”, υπάρχει πίεση από το ακροδεξιό κόμμα Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ