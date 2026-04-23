Σενάρια που προκαλούν αίσθηση γύρω από το επερχόμενο Μουντιάλ βλέπουν το φως της δημοσιότητας, καθώς απεσταλμένος του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να εισηγήθηκε την αντικατάσταση του Ιράν από την Ιταλία στη διοργάνωση.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Πάολο Ζαμπόλι επιβεβαίωσε ότι πρότεινε τόσο στον Τραμπ όσο και στον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, να δοθεί η θέση του Ιράν στην Ιταλία.

Όπως ανέφερε, μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να συμβάλει και στην αποκατάσταση των σχέσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Ρώμης, μετά την ένταση που προκλήθηκε από δηλώσεις του Τραμπ προς τον Πάπας Λέων ΙΔ΄ με φόντο τον πόλεμο στο Ιράν.

«Θα ήταν όνειρο να δούμε την Ιταλία σε ένα Μουντιάλ που φιλοξενείται στις ΗΠΑ», φέρεται να δήλωσε, επικαλούμενος και το βαρύ ποδοσφαιρικό παρελθόν της χώρας με τέσσερις κατακτήσεις.

Μέχρι στιγμής, ούτε ο Λευκός Οίκος, ούτε η FIFA, ούτε η ιταλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία έχουν τοποθετηθεί επίσημα για την πρόταση.

Την ίδια ώρα, η ομοσπονδία ποδοσφαίρου του Ιράν ξεκαθαρίζει ότι η ομάδα προετοιμάζεται κανονικά για τη διοργάνωση, παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις. Ο πρόεδρος της, Μεχντί Τατζ, δήλωσε ότι η εθνική ομάδα θα ακολουθήσει τις αποφάσεις των αρμόδιων αρχών, αλλά προς το παρόν συνεχίζει κανονικά την προετοιμασία της.

Υπενθυμίζεται ότι το Ιράν έχει ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση στο Μουντιάλ, ενώ είχε ζητήσει τη μεταφορά των αγώνων του εκτός ΗΠΑ λόγω της κατάστασης. Από την πλευρά της, η FIFA έχει διαμηνύσει ότι το πρόγραμμα θα τηρηθεί κανονικά.

Σε περίπτωση αποχώρησης του Ιράν, η τελική απόφαση για αντικατάσταση ανήκει αποκλειστικά στη FIFA, με χώρες από την Ασία –όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα– να θεωρούνται επίσης πιθανοί υποψήφιοι.

Το Μουντιάλ, που θα φιλοξενηθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 11 Ιουνίου, με το Ιράν να έχει ήδη αγωνιστικές υποχρεώσεις στη φάση των ομίλων.



