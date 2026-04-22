Ηγετική μορφή μεταξύ των Ιρανών αντικαθεστωτικών άσκησε σήμερα κριτική στις ευρωπαϊκές χώρες ότι κάνουν ελάχιστα για να σταματήσουν τις εκτελέσεις στο Ιράν, αφότου η Τεχεράνη προχώρησε σε μια ακόμα εκτέλεση, με τους επικριτές να λένε ότι πρόκειται για καταστολή της διαφωνίας σε καιρό πολέμου.

Ο ιστότοπος της ιρανικής δικαιοσύνης Mizan μετέδωσε σήμερα ότι ένας άνδρας που είχε καταδικαστεί για κατασκοπεία για λογαριασμό της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών και την παροχή ευαίσθητου χαρακτήρα πληροφοριών εκτελέστηκε.

«Η σιωπή ηγετών και κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπροστά σε αυτό το κύμα πολιτικών εκτελέσεων στο Ιράν είναι αδικαιολόγητη», δήλωσε σε ομιλία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η Μαριάμ Ρατζαβί, που έχει εκλεγεί πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Αντίστασης του Ιράν, το οποίο εδρεύει στο Παρίσι και αποτελεί την πολιτική πτέρυγα της Οργάνωσης των Μουτζαχεντίν του Λαού του Ιράν (PMOI).

«Τέτοια σιωπή όχι μόνο ενισχύει το καθεστώς να συνεχίσει τις εκτελέσεις αλλά αποτελεί και ένδειξη αδυναμίας, ενθαρρύνοντάς το να επιμείνει στην ανάπτυξη πυρηνικών όπλων και τις τρομοκρατικές παρεμβάσεις στην περιοχή».

Η Ρατζαβί δήλωσε ότι πριν από τη σημερινή εκτέλεση, 16 πολιτικοί κρατούμενοι εκτελέστηκαν σε ένα μήνα, μεταξύ των οποίων οκτώ από την PMOI.



Οι ιρανικές αρχές σκότωσαν χιλιάδες ανθρώπους στη διάρκεια αντικυβερνητικών διαδηλώσεων τον Ιανουάριο, τη χειρότερη αναταραχή στο εσωτερικό της χώρας από την εποχής της Ισλαμικής Επανάστασης του 1979.

Όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν τις επιθέσεις τους στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, δήλωσαν ότι ένας από τους στόχους τους είναι να αποδυναμώσουν τις αρχές ούτως ώστε οι Ιρανοί να μπορέσουν να ανατρέψουν την κυβέρνηση.

Αλλά έως τώρα υπάρχουν λίγες ενδείξεις οργανωμένης διαφωνίας στο Ιράν στη διάρκεια του πολέμου και οργανώσεις υπεράσπισης δικαιωμάτων δηλώνουν ότι η κυβέρνηση προχωρά σε σκληρά μέτρα καταστολής των αντιφρονούντων.

Η οργάνωση Ανθρώπινα Δικαιώματα Ιράν, με έδρα τη Νορβηγία, ανακοίνωσε χθες ότι τουλάχιστον 3.646 άνθρωποι έχουν συλληφθεί, οι τουλάχιστον 767 από αυτούς μετά την έναρξη της εκεχειρίας στις 8 Απριλίου.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ