Το Ιράν εκτέλεσε έναν άνδρα, ο οποίος είχε καταδικαστεί για κατασκοπεία για λογαριασμό των ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών και ότι διαβίβασε ευαίσθητες πληροφορίες, μετέδωσε σήμερα το Mizan, το επίσημο ειδησεογραφικό όργανο της δικαστικής εξουσίας στο Ιράν.

Η ίδια πηγή κατονόμασε τον άνδρα ως Μεχντί Φαρίντ, ο οποίος κατείχε θέση σε μια μονάδα της πολιτικής άμυνας και είχε χρησιμοποιήσει την πρόσβαση που είχε για τη συγκέντρωση και διαβίβαση πληροφοριών στην υπηρεσία πληροφοριών του Ισραήλ, την Μοσάντ.

Η θανατική ποινή που του είχε επιβληθεί είχε επικυρωθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο και ο άνδρας εκτελέστηκε αφού ολοκληρώθηκαν οι νομικές διαδικασίες, σύμφωνα με το Mizan.



Διαβάστε επίσης: Αιφνιδιαστικά στην Κύπρο και ο Ζελένκσι για την Σύνοδο των ηγετών της ΕΕ





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ