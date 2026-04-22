Σε ανθρώπινο λάθος αποδίδουν οι αρχές της Νότιας Κορέας τη σύγκρουση δύο μαχητικών αεροσκαφών που σημειώθηκε πριν από πέντε χρόνια, κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής αποστολής πάνω από την πόλη Νταεγκού. Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, οι πιλότοι κατάφεραν να επιβιώσουν χωρίς τραυματισμούς, ενώ οι υλικές ζημιές ανήλθαν σε περίπου 440.500 λίρες.

Η στιγμή του ατυχήματος

Το περιστατικό, σύμφωνα με ρεπορτάζ από το Πρώτο Θέμα, εκτυλίχθηκε κατά την επιστροφή των αεροσκαφών στη βάση τους. Ο ένας πιλότος, που εκτελούσε χρέη «συνοδού» (wingman), φέρεται να χρησιμοποίησε το κινητό του τηλέφωνο για να τραβήξει φωτογραφίες, θέλοντας να απαθανατίσει την τελευταία του πτήση με τη μονάδα.

Την ίδια στιγμή, ο πιλότος του προπορευόμενου αεροσκάφους είχε ζητήσει από μέλος του πληρώματος να καταγράψει βίντεο του συνοδευτικού μαχητικού. Στο πλαίσιο αυτό, ο δεύτερος πιλότος πραγματοποίησε ελιγμό ανύψωσης και αναστροφής, προκειμένου να καταγραφεί καλύτερα από την κάμερα, όπως αναφέρει το ίδιο ρεπορτάζ.



Ο ελιγμός αυτός, ωστόσο, αποδείχθηκε κρίσιμος. Τα δύο αεροσκάφη ήρθαν σε επικίνδυνα μικρή απόσταση και, παρά την προσπάθεια αποφυγής μέσω απότομης καθόδου του προπορευόμενου μαχητικού, η σύγκρουση δεν αποφεύχθηκε.

Οι ζημιές και οι συνέπειες

Με βάση το ρεπορτάζ, η σύγκρουση προκάλεσε σημαντικές φθορές: το ένα αεροσκάφος υπέστη ζημιές στο αριστερό φτερό, ενώ το άλλο στο ουραίο τμήμα. Το συνολικό κόστος επισκευής ανήλθε σε εκατοντάδες χιλιάδες λίρες, επιβαρύνοντας τον στρατιωτικό προϋπολογισμα.



Παράλληλα, μετά το συμβάν, ο πιλότος που πραγματοποίησε τον ελιγμό τέθηκε σε διαθεσιμότητα και αργότερα αποχώρησε από την πολεμική αεροπορία, συνεχίζοντας την καριέρα του στον χώρο της πολιτικής αεροπορίας.

Η έρευνα και τα πρόστιμα

Αρχικά, στον εμπλεκόμενο πιλότο επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 880 εκατομμυρίων γουόν (περίπου 400.000 λίρες), προκειμένου να καλυφθούν οι ζημιές. Ωστόσο, ο ίδιος προσέφυγε κατά της απόφασης, γεγονός που οδήγησε σε νέα διερεύνηση της υπόθεσης, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Κατά την απολογία του, αναγνώρισε ότι ο ελιγμός του συνέβαλε στο ατύχημα, υποστήριξε όμως ότι είχε τη συγκατάθεση του πιλότου του προπορευόμενου αεροσκάφους.

Ευθύνες και θεσμικά κενά

Να σημειωθεί επίσης ότι η Επιτροπή Ελέγχου και Επιθεώρησης της Σεούλ κατέληξε ότι ο πιλότος φέρει μερική ευθύνη και αποφάσισε να καταβάλει μόνο μέρος του αρχικού προστίμου. Παράλληλα, επεσήμανε ότι ευθύνη φέρει και η πολεμική αεροπορία, καθώς δεν υπήρχαν σαφείς κανονισμοί για τη χρήση κινητών τηλεφώνων και καμερών κατά τη διάρκεια των πτήσεων.

Η έκθεση ανέδειξε επίσης ότι η συγκεκριμένη πρακτική ήταν διαδεδομένη μεταξύ των πιλότων εκείνη την περίοδο, γεγονός που ενισχύει τα ερωτήματα σχετικά με την επάρκεια των εσωτερικών κανονισμών και της εποπτείας.

Αδιευκρίνιστες πτυχές

Με βάση το ίδιο ρεπορτάζ, παρά τα πορίσματα της έρευνας, παραμένει άγνωστο εάν επιβλήθηκαν κυρώσεις και σε άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Την ίδια στιγμή, τονίζεται ότι ο πιλότος είχε μέχρι τότε άριστο υπηρεσιακό ιστορικό, στοιχείο που λήφθηκε υπόψη στην τελική απόφαση.

Το περιστατικό αναδεικνύει με σαφήνεια τους κινδύνους που προκύπτουν από την απόσπαση προσοχής σε κρίσιμες επιχειρησιακές συνθήκες, καθώς και την ανάγκη για αυστηρότερους κανόνες και πειθαρχία στις στρατιωτικές πτήσεις.



