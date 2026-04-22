Οι Φρουροί της Επανάστασης βρίσκονται πίσω από την επίθεση σε τρία πλοία στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία επικαλούνται ανακοινώσεις τους.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars, που συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης, ένα από τα πλοία που επλήγησαν είναι το «Euphoria» το οποίο φέρει σημαία Παναμά και ανήκει σε εταιρεία με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το οποίο φέρεται να έχει προσαράξει στα ανοικτά των ιρανικών ακτών μετά την επίθεση.

Παράλληλα, ιρανικά μέσα μεταδίδουν ότι δύο ακόμη πλοία, το «MSC Francesca» που φέρει σημαία Παναμά και το ελληνικών συμφερόντων «Epaminondas», κατασχέθηκαν και οδηγήθηκαν προς το Ιράν, επικαλούμενα δήλωση του ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης.

Οι ίδιες πηγές δεν δίνουν περαιτέρω λεπτομέρειες για τις συνθήκες της επιχείρησης ή για την κατάσταση των πληρωμάτων, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση των πληροφοριών.





Ship bridge takes heavy damage after being fired upon by IRGC gunboat.



Could be either of these:



EPAMINONDAS IMO: 9153862

EUPHORIA IMO: 9235828 — AtlasObserver (@AtlasObserver) April 22, 2026

Σύμφωνα με την εταιρεία ασφάλειας Diaplous ο πλοίαρχος του «Epaminondas» (IMO 9153862), σημαίας Λιβερίας και υπό διαχείριση της Maersk, ανέφερε ότι πολεμική λέμβος των Φρουρών της Επανάστασης προσέγγισε το πλοίο χωρίς προηγούμενη επικοινωνία μέσω ασυρμάτου και στη συνέχεια άνοιξε πυρ.

Το πλοίο το οποίο ανήκει στην ελληνικών συμφερόντων εταιρεία Technomar του Γιώργου Γιουρούκου, έχει 21 μέλη πληρώματος και πρόκειται για Ουκρανούς και Φιλιππινέζους.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, από την επίθεση προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημιές στη γέφυρα του πλοίου παρά τις αρχικές αναφορές για σοβαρότερο πλήγμα, ενώ σύμφωνα με την ίδια αναφορά, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή.

Το πλοίο είχε αποπλεύσει από το λιμάνι του Τζεμπέλ Αλί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με προορισμό τη Μούρντα της Ινδίας, σε μια περίοδο κατά την οποία η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην ευρύτερη περιοχή παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη, εν μέσω αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων.



Διαβάστε επίσης: ΗΒ: Τρία φορτηγά πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων δέχθηκαν πυρά στο Ορμούζ





Πηγή: Πρώτο Θέμα