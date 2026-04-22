Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent κινούνται κοντά στα 100 δολάρια ανά βαρέλι την Τετάρτη, μετά από άνοδο άνω του 3% την Tρίτη, μετά από νέες επιθέσεις κατά πλοίων κοντά στο Ιράν.

Οι ναυτιλιακές αρχές ανέφεραν ότι ένα φορτηγό πλοίο με σημαία της Λιβερίας δέχτηκε πυρά από ένα πολεμικό σκάφος που συνδέεται με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν. Σε ξεχωριστό περιστατικό, στο στόχαστρο βρέθηκαν επίσης άλλα δύο φορτηγά πλοία που έφευγαν από τη χώρα.



Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent κινούνται κοντά στα 100 δολάρια ανά βαρέλι την Τετάρτη, μετά από άνοδο άνω του 3% την Tρίτη, μετά από νέες επιθέσεις κατά πλοίων κοντά στο Ιράν.



Οι ναυτιλιακές αρχές ανέφεραν ότι ένα φορτηγό πλοίο με σημαία της Λιβερίας δέχτηκε πυρά από ένα πολεμικό σκάφος που συνδέεται με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν. Σε ξεχωριστό περιστατικό, στο στόχαστρο βρέθηκαν επίσης άλλα δύο φορτηγά πλοία που έφευγαν από τη χώρα.





Ship bridge takes heavy damage after being fired upon by IRGC gunboat.



Could be either of these:



EPAMINONDAS IMO: 9153862

EUPHORIA IMO: 9235828 https://t.co/m01RqTwB7H pic.twitter.com/VPkMNqGzdd — AtlasObserver (@AtlasObserver) April 22, 2026

Προηγουμένως, ο αντιπρόεδρος Βανς ακύρωσε το προγραμματισμένο ταξίδι του στο Ισλαμαμπάντ για διαπραγματεύσεις, αφού η Τεχεράνη ειδοποίησε τις ΗΠΑ μέσω του Πακιστάν ότι δεν θα συμμετάσχει στη συνάντηση. Το Ιράν δήλωσε επίσης ότι δεν θα ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ, ενώ το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ συνεχίζει τον ναυτικό αποκλεισμό, σημειώνει το Trading Economics.

Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) ανέφερε ότι η εκεχειρία θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου οι ηγέτες του Ιράν υποβάλουν μια «ενιαία πρόταση» για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Το συμβόλαιο του Brent (Ιουνίου) κινείται ανοδικά κατά 0,79%, στα 99,25 δολάρια το βαρέλι την Tετάρτη (14:10 ώρα Κύπρου), ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (συμβόλαιο Ιουνίου) σημειώνει άνοδο 0,52%, στα 90,13 δολάρια το βαρέλι.





Μικρή πτώση στις τιμές του φυσικού αερίου



Τα ευρωπαϊκά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης φυσικού αερίου διαπραγματεύονται στα 43 ευρώ ανά μεγαβατώρα την Τετάρτη, την ώρα που οι προοπτικές για έναν δεύτερο γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν φαίνονται αβέβαιες.

Εν τω μεταξύ, οι κίνδυνοι για τον εφοδιασμό παραμένουν υψηλοί, καθώς το Στενό του Ορμούζ παραμένει κλειστό. Το Ιράν δήλωσε ότι δεν θα ανοίξει εκ νέου τη σημαντική αυτή θαλάσσια οδό, ενώ οι ΗΠΑ διατηρούν περιορισμούς στα πλοία που ταξιδεύουν από και προς την Τεχεράνη.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του ολλανδικού TTF διαπραγματεύονται στα 42,66 ευρώ ανά μεγαβατώρα, με άνοδο 1,74% (14:10 ώρα Κύπρου).



