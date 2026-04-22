Ο Ιρανός υπουργός Γεωργίας δήλωσε ότι ο αμερικανικός αποκλεισμός ιρανικών λιμανιών δεν έχει αντίκτυπο στη δυνατότητα της χώρας να παρέχει αγαθά πρώτης ανάγκης και τρόφιμα στον πληθυσμό.

«Παρά τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να παρέχουμε αγαθά πρώτης ανάγκης και τρόφιμα, διότι, λόγω του μεγέθους της χώρας, είναι δυνατόν να γίνονται εισαγωγές από διάφορα σύνορα», δήλωσε χθες ο υπουργός Γεωργίας Γκολαμρεζά Νούρι.

«Περίπου το 85% των αγροτικών προϊόντων και των αγαθών πρώτης ανάγκης παράγονται τοπικά, άρα η επισιτιστική ασφάλεια της χώρας είναι διασφαλισμένη», πρόσθεσε ο ίδιος, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Irna.

Η Ουάσινγκτον επέβαλε ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια στις 13 Απριλίου, μερικές ημέρες μετά την ανακοίνωση προσωρινής κατάπαυσης πυρός στον πόλεμο μεταξύ του Ιράν, από τη μία πλευρά, και των ΗΠΑ και του Ισραήλ, από την άλλη.

Το Ιράν, που από την πλευρά του έχει αποκλείσει τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ εδώ και εβδομάδες, έχει επικρίνει σφοδρά τον αποκλεισμό, κάνοντας λόγο για παραβίαση της εκεχειρίας.





Διαβάστε επίσης: Ιράν: Έβγαλαν πυραύλους στους δρόμους μετά τη νέα παράταση εκεχειρίας (ΒΙΝΤΕΟ)





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ