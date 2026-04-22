Το Ιράν προχώρησε σε μια έντονα συμβολική επίδειξη στρατιωτικής ισχύος, παρουσιάζοντας τον βαλλιστικό πύραυλο Khorramshahr-4 στο κέντρο της Πλατείας Επανάστασης στην Τεχεράνη, δημόσια και κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης, λίγο μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ για παράταση της εκεχειρίας.

Ο πύραυλος αυτός διαθέτει εμβέλεια περίπου 2.000 χιλιομέτρων και μπορεί να φέρει βαριά κεφαλή, ενώ σύμφωνα με ιρανικές πηγές έχει ήδη χρησιμοποιηθεί σε πραγματικές επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ. Η ενέργεια αυτή εκλαμβάνεται ως ξεκάθαρο μήνυμα αποτροπής, χωρίς περιθώρια διαφορετικής ερμηνείας.

Επιπλέον, σε έναν από τους πυραύλους που περιφέρονταν στους δρόμους της ιρανικής πρωτεύουσας, υπήρχε απεικόνιση στόχου που θύμιζε τις εγκαταστάσεις RasGas στο Κατάρ, ενισχύοντας το μήνυμα ισχύος προς την ευρύτερη περιοχή.



🇮🇷🚀🇺🇸🇮🇱 A Guarda Revolucionária exibiu hoje um míssil hipersônico Khorramshahr 4 na Praça da Revolução, em Teerã.



A população aplaudiu e entoou cânticos revolucionários e de resistência. pic.twitter.com/Z5okGqs4r9 — Sou Palestina🇵🇸🇪🇭 (@soupalestina) April 21, 2026







The IRGC displayed a Khorramshahr ballistic missile during a nighttime military parade in Tehran. Printed on it was an image labeling Qatar's RasGas facility as a target. pic.twitter.com/397I6d5ztp — Open Source Intel (@Osint613) April 21, 2026







Πηγή: Πρώτο Θέμα