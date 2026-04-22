Με αιχμηρό και προειδοποιητικό τόνο, ο πρώην αντιπρόεδρος της Τουρκίας, Φουάτ Οκτάι, παρεμβαίνει στη συζήτηση για τους ελληνικούς χάρτες αλιείας, στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι η Άγκυρα δεν πρόκειται να ανεχθεί –ούτε να αφήσει αναπάντητες– μονομερείς ενέργειες που θεωρεί ότι θίγουν τα συμφέροντά της.

Μέσα από ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Οκτάι υιοθετεί σκληρή γραμμή, προϊδεάζοντας για αντίδραση σε κάθε απόπειρα δημιουργίας τετελεσμένων στο Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο.

Στο επίκεντρο των δηλώσεών του βρίσκεται η απόρριψη των ελληνικών χαρτών, τους οποίους χαρακτηρίζει «νομικά ανυπόστατους», ενώ παράλληλα υπογραμμίζει ότι οι δραστηριότητες των Τούρκων αλιέων δεν μπορούν να περιοριστούν με μονομερείς αποφάσεις.

«Η δημοσίευση από την Ελλάδα χαρτών που περιλαμβάνουν ζώνες απαγόρευσης αλιείας σε περιοχές όπου δεν έχει καμία δικαιοδοσία δεν έχει καμία απολύτως νομική ισχύ», τονίζει ο Φουάτ Οκτάι, ο οποίος εστιάζει ιδιαίτερα στο ζήτημα των περιορισμών που –κατά την τουρκική πλευρά– επιχειρεί να επιβάλει η Αθήνα, τονίζοντας ότι πρόκειται για ενέργειες που δεν γίνονται αποδεκτές και που προσκρούουν στο διεθνές δίκαιο.

«Οι προσπάθειες επιβολής μονομερών περιορισμών στις νόμιμες δραστηριότητες των Τούρκων αλιέων αδελφών μας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, οι οποίες βασίζονται στο διεθνές δίκαιο, είναι απολύτως απαράδεκτες», σημειώνει.

Ο πρώην αντιπρόεδρος της Τουρκίας διαμηνύει ότι η χώρα του δεν πρόκειται να ανεχθεί τέτοιου είδους πρωτοβουλίες, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα υπάρξει αντίδραση εφόσον συνεχιστούν.

«Η χώρα μας δεν έχει επιτρέψει ποτέ και δεν θα επιτρέψει τέτοιες μονομερείς, παράνομες πρωτοβουλίες ή παρόμοια τετελεσμένα», διαμήνυσε.

CHP απαντά σε Οκτάι: «Δεν αρκούν οι δηλώσεις – απαιτούνται πράξεις στην Ανατολική Μεσόγειο»

Σε διαφορετικό τόνο από τη σκληρή ρητορική του Φουάτ Οκτάι κατά της Ελλάδας, η τουρκική αντιπολίτευση επιλέγει να μεταφέρει τη συζήτηση από τις δηλώσεις στην πράξη, με τον αρμόδιο τομεάρχη Άμυνας του CHP, Γιανκί Μπαγτζίογλου, να ζητά πιο ενεργή παρουσία της Άγκυρας στην ανατολική Μεσόγειο.

Ο Μπατζίογλου, σχολιάζοντας τις εξελίξεις, υπενθυμίζει ότι η Τουρκία εδώ και δεκαετίες αποτρέπει –όπως υποστηρίζει– «παράνομες» δραστηριότητες τρίτων χωρών στις θαλάσσιες ζώνες που θεωρεί ότι εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της, επισημαίνοντας ως πρόσφατο παράδειγμα την παρεμπόδιση του πλοίου Maasvliet υπό ολλανδική σημαία.

Ωστόσο, μετατοπίζει το βάρος της κριτικής προς την ίδια την κυβέρνηση, τονίζοντας ότι η αποτροπή από μόνη της δεν αρκεί, όταν –κατά την άποψή του– η Τουρκία δεν αξιοποιεί ενεργά περιοχές στις οποίες θεωρεί ότι διαθέτει κυριαρχικά δικαιώματα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το γεγονός ότι «εδώ και περίπου 30 χρόνια παρεμποδίζονται οι παράνομες δραστηριότητες» είναι μεν θετικό, αλλά «το ότι δεν ασκούμε δραστηριότητες σε ορισμένες περιοχές στις οποίες έχουμε αποκλειστικά δικαιώματα είναι εξίσου αξιοσημείωτο και προβληματικό».

Στο πλαίσιο αυτό, ο τομεάρχης Άμυνας του CHP καλεί την κυβέρνηση να προχωρήσει σε συγκεκριμένες ενέργειες, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη παρουσίας επί του πεδίου.

Όπως υπογραμμίζει, «είναι επιτακτική ανάγκη για τα εθνικά συμφέροντα να διεξαχθούν δραστηριότητες έρευνας και γεώτρησης σε περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου όπου διαθέτουμε αποκλειστικά δικαιώματα βάσει του διεθνούς δικαίου, αλλά δεν είμαστε ενεργοί εδώ και πολύ καιρό, καθώς και να επιδειχθεί η κρατική πρακτική στο πεδίο και να δείξουμε παρουσία και τη σημαία».

Η παρέμβαση Μπαγτζίογλου αποτυπώνει μια διαφοροποίηση στην προσέγγιση της αντιπολίτευσης ως προς την Ελλάδα, η οποία –χωρίς να αμφισβητεί τη βασική γραμμή περί διεκδικήσεων– ασκεί πίεση στην κυβέρνηση να περάσει από τη ρητορική στην ενεργή εφαρμογή πολιτικής στην ανατολική Μεσόγειο.

Τουρκικός Τύπος: «Άκυροι», «φανταστικοί» και «παράνομοι» οι ελληνικοί χάρτες αλιείας – Έντονη αντίδραση για Αιγαίο και Αν. Μεσόγειο

Την ίδια, παίρνοντας τη σκυτάλη και ο τουρκικός Τύπος, σχολιάζει με έντονο ύφος τη δημοσίευση από την Ελλάδα χαρτών και ρυθμίσεων για τις ζώνες αλιείας στο Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο, υιοθετώντας σχεδόν ομοιόμορφη γραμμή απόρριψης και χαρακτηρίζοντας τις ελληνικές θέσεις ως «ανυπόστατες», «άκυρες» και «χωρίς νομική ισχύ».

Ο τουρκικός Τύπος παρουσιάζει σχεδόν ενιαία γραμμή αντίδρασης, ενισχύοντας την πολιτική ανάγνωση ότι η κίνηση της Αθήνας συνιστά μονομερή ενέργεια που επηρεάζει τις ισορροπίες στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Γενί Σαφάκ – «Οι χάρτες της Αθήνας είναι άκυροι»

Η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Μιλιέτ τονίζει ότι οι ελληνικοί χάρτες «δεν έχουν καμία ισχύ», ενώ σε άλλο δημοσίευμα αναφέρει:

«Οι φανταστικοί χάρτες που χαράσσουν ανύπαρκτα θαλάσσια σύνορα δεν αναγνωρίζονται».

Μιλιέτ – «Αντίδραση της Τουρκίας στην Ελλάδα για τον ‘χάρτη του ψαρά’»

Η εφημερίδα εστιάζει στην έντονη διπλωματική αντίδραση της Άγκυρας, παρουσιάζοντας το θέμα ως νέα εστία έντασης στο Αιγαίο.

Χουριέτ – «Αντίδραση στον χάρτη της Αθήνας»

Το δημοσίευμα περιορίζεται σε σύντομη καταγραφή της αντίδρασης, υπογραμμίζοντας ότι οι ελληνικές ρυθμίσεις προκαλούν διπλωματική ένταση.

Γενί Σαφάκ – «Από το ΥΠΕΞ: ‘Είναι άκυρο και ανυπόστατο’»

Το τουρκικό ΥΠΕΞ απορρίπτει πλήρως τους ελληνικούς χάρτες, σημειώνοντας ότι δεν έχουν νομική ισχύ και υπερβαίνουν τις αρμοδιότητες της Αθήνας.

Σαμπάχ – «Σκληρή αντίδραση από την Τουρκία: ‘Είναι άκυρο και ανυπόστατο’»

Η εφημερίδα υιοθετεί ιδιαίτερα αιχμηρή γλώσσα, παρουσιάζοντας την ελληνική κίνηση ως παράνομη και μονομερή.

Τουρκιγέ – «Προειδοποίηση για τα 6 ναυτικά μίλια»

Συνδέει το ζήτημα με τη Συνθήκη της Λωζάννης, κατηγορώντας την Ελλάδα για επανειλημμένες παραβιάσεις και προειδοποιώντας για τα όρια χωρικών υδάτων.

Αϊντινλίκ – «Προειδοποίηση προς την Ελλάδα: ‘Οι φανταστικοί χάρτες δεν αναγνωρίζονται’»

Η εφημερίδα κάνει λόγο για «φανταστικά όρια» και υπογραμμίζει ότι η Τουρκία δεν αποδέχεται τις ελληνικές χαράξεις.

Αναντολού – «Δήλωση του ΥΠΕΞ για τις χαρτογραφήσεις της Ελλάδας»

Το πρακτορείο μεταφέρει την επίσημη τουρκική θέση περί «μονομερών ενεργειών» της Αθήνας σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο.

ΤRT – «Από την Τουρκία προς την Ελλάδα: Οι χάρτες δεν έχουν καμία ισχύ»

Το κρατικό δίκτυο υιοθετεί πλήρως την επίσημη γραμμή, χαρακτηρίζοντας τις ελληνικές θαλάσσιες χαράξεις «χωρίς νομική βάση».

Μιλιέτ – «Το κόστος Ισραήλ για την Αθήνα»

Την ίδια ώρα, ο γνωστός Τούρκος αρθρογράφος Οζάι Σεντίρ σχολιάζει στη Μιλιέτ την ενίσχυση των σχέσεων Ελλάδας–Ισραήλ και την τριμερή συνεργασία με την Κύπρο, υποστηρίζοντας ότι η Αθήνα απομακρύνεται από τη γενική ευρωπαϊκή στάση απέναντι στο Ισραήλ, ιδιαίτερα εν μέσω της κρίσης στη Γάζα.

Ο Οζάι Σεντίρ επιχειρεί να περάσει το μήνυμα ότι η Ελλάδα κάνει ένα στρατηγικό λάθος στοιχιζόμενη στενά με το Ισραήλ. Υποστηρίζει ότι αυτή η επιλογή έχει πολιτικό, ηθικό και γεωπολιτικό κόστος, μπορεί να την απομονώσει από άλλους εταίρους και να την εμπλέξει σε μελλοντικές κρίσεις ή συγκρούσεις.

Ουσιαστικά, προειδοποιεί ότι η Αθήνα χρησιμοποιείται από το Ισραήλ για δικούς του σκοπούς και ότι, σε μια περίοδο που το Ισραήλ δέχεται διεθνή πίεση, η Ελλάδα ρισκάρει να βρεθεί εκτεθειμένη. Παράλληλα, αφήνει να εννοηθεί ότι η προσέγγιση αυτή ενισχύει τις περιφερειακές εντάσεις και δυσκολεύει τις σχέσεις με την Τουρκία.