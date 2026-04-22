Η Lufthansa καταργεί περισσότερες από 20.000 πτήσεις μικρών αποστάσεων έως τον Οκτώβριο, επιδιώκοντας μεταξύ άλλων την εξοικονόμηση κηροζίνης. Η προσαρμογή του πτητικού προγράμματος της εταιρίας άρχισε ήδη προχθές, μετά και την ανακοίνωση για το κλείσιμο της θυγατρικής της, CityLine.

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της εταιρίας, ο όμιλος Lufthansa αφαιρεί 20.000 μη κερδοφόρες πτήσεις μικρών αποστάσεων από το πρόγραμμά του έως τον Οκτώβριο, εξοικονομώντας περίπου 40.000 τόνους κηροζίνης, της οποίας η τιμή έχει διπλασιαστεί μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Το πρόγραμμα πτήσεων θα βελτιστοποιηθεί κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου μέσω των έξι κόμβων του Ομίλου στην Φρανκφούρτη, στο Μόναχο, στη Ζυρίχη, στη Βιέννη, στις Βρυξέλλες και στη Ρώμη, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι επιβάτες των εταιριών της Lufthansa θα συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση στο διεθνές δίκτυο δρομολογίων της.

Οι πρώτες 120 καθημερινές ακυρώσεις πτήσεων, οι οποίες ισχύουν έως το τέλος Μαΐου, εφαρμόζονται από τη Δευτέρα, ενώ κάποια δρομολόγια έχουν προσωρινά ανασταλεί. Γενικότερα, λόγω περιορισμού της χωρητικότητάς της, η Lufthansa θα ανακοινώσει το αργότερο έως τις αρχές Μαΐου τον μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό των δρομολογίων της. Η εταιρία διαβεβαίωσε πάντως ότι αναμένει «σε μεγάλο βαθμό σταθερή προμήθεια καυσίμων» για τις ήδη προγραμματισμένες πτήσεις του θερινού προγράμματός της.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ