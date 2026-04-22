Με πληθυσμό που προσεγγίζει τα 1,48 δισεκατομμύρια, η Ινδία εισέρχεται σε μια νέα εποχή απογραφής, συνδυάζοντας την τεχνολογική καινοτομία με μια βαθιά κοινωνική μεταρρύθμιση, όπως αναφέρει ανάρτηση από ΤΑ ΝΕΑ. Έτσι για πρώτη φορά μετά από σχεδόν έναν αιώνα, η χώρα προχωρά σε αναλυτική καταγραφή του συστήματος καστών, μια εξέλιξη που αναμένεται να επηρεάσει καθοριστικά τη δημόσια πολιτική και την καθημερινότητα εκατομμυρίων πολιτών.

Ψηφιακή απογραφή: μια νέα εποχή

Κατά την ίδια ανάρτηση, η Ινδία εγκαινιάζει την πρώτη «digital-first» απογραφή στην ιστορία της. Μέσω ειδικά σχεδιασμένων εφαρμογών και της δυνατότητας αυτο-απογραφής μέσω διαδικτύου, οι πολίτες καλούνται να καταχωρίσουν τα στοιχεία τους με μεγαλύτερη ευκολία και ταχύτητα.

Η μετάβαση αυτή στοχεύει στη βελτίωση της ακρίβειας των δεδομένων και στη μείωση του χρόνου επεξεργασίας τους. Επιπλέον, αναμένεται να περιορίσει τα περιθώρια λαθών και παραλείψεων που συχνά παρατηρούνταν σε παραδοσιακές απογραφές.









