Στο επίκεντρο έντονου σχολιασμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βρέθηκε τις τελευταίες ημέρες ο Εσθονός πολιτικός Ρέιν Έπλερ, όχι για κάποια πολιτική παρέμβαση αλλά για το ιδιαίτερο κούρεμά του, το οποίο αρκετοί παρομοιάζουν με μαλλιά… Playmobil.

Η εικόνα του κυκλοφόρησε ευρέως σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, με τα σχόλια να εστιάζουν στο χαρακτηριστικό στυλ των μαλλιών του, που ξεχωρίζει για τη γεωμετρική γραμμή και τη συμμετρία του.





💇 Hairstyles in the Estonian parliament are a form of modern art in their own right. pic.twitter.com/JsI75xikTS — NEXTA (@nexta_tv) April 21, 2026

Ο Ρέιν Έπλερ ανήκει στο Συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα της Εσθονίας (EKRE). Γεννήθηκε το 1977 στο Ταλίν και πριν εισέλθει στην πολιτική δραστηριοποιήθηκε στον επιχειρηματικό τομέα, κυρίως σε εταιρείες τεχνολογίας και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Το 2020 διετέλεσε για σύντομο χρονικό διάστημα Υπουργός Περιβάλλοντος της Εσθονίας, ενώ σήμερα είναι μέλος του κοινοβουλίου της χώρας.

Η χιουμοριστική ανάρτησή του

Παράλληλα με τη συζήτηση γύρω από την εμφάνισή του, πρόσφατη ανάρτησή του στον επίσημο λογαριασμό του στο Facebook συγκέντρωσε επίσης σχόλια χρηστών.

Ο Εσθονός πολιτικός αναφέρθηκε σε γνωστό κουτί σοκολατών της εταιρείας Kalev, σημειώνοντας ότι το προϊόν αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για έναν εναλλακτικό σχεδιασμό της συσκευασίας, στην περίπτωση που κυκλοφορήσει εκδοχή με λικέρ που απευθύνεται σε ενήλικο κοινό. Όπως φαίνεται στην ανάρτησή του, στη θέση του ανήλικου κοριτσιού της συσκευασίας έβαλε... τον εαυτό του.









Ενδεικτικά του κλίματος που επικρατεί στα social media είναι και τα χιουμοριστικά σχόλια χρηστών κάτω από σχετικές αναρτήσεις. Μεταξύ άλλων, χρήστης έγραψε «νόμιζα ότι ήταν εικόνα δημιουργημένη από τεχνητή νοημοσύνη, αλλά υπάρχει κανονικά», ενώ άλλος σχολίασε σκωπτικά «γιατί να μην εμφανιστεί έτσι και στις εκλογές;».

Σε παρόμοιο ύφος, χρήστες ανέφεραν «αν είναι με λικέρ, τότε ίσως θα έπρεπε να γυαλίζουν και τα μάτια», «θα μπορούσε να είναι μια ιδιαίτερη διαφημιστική ιδέα», «είναι κάτι ανάμεσα στον Καρλίτος Μπαλά και τον Αστερίξ», «οι Εσθονοί πολιτικοί μοιάζουν σαν να βγήκαν κατευθείαν από τη Eurovision».





Estonian politicians look as if they came straight from Eurovision. pic.twitter.com/FSGN5YB9xc — Russian Market (@runews) April 21, 2026





