Ο κολομβιανός πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο ανακοίνωσε χθες Τρίτη το τέλος των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με παράταξη διαφωνούντων των πρώην FARC, κλείνοντας άδοξα ακόμη ένα κεφάλαιο του εγχειρήματός του να εξασφαλίσει «απόλυτη ειρήνη» κλείνοντας συμφωνίες με τις οργανώσεις ανταρτών που συνεχίζουν τη δράση τους στο κράτος της Λατινικής Αμερικής.

Η κυβέρνηση υπό τον σοσιαλδημοκράτη πρόεδρο διεξήγαγε συνομιλίες από το 2023 με τον λεγόμενο Καλαρκά, επικεφαλής μιας από τις μεγαλύτερες παρατάξεις διαφωνούντων των πρώην FARC, γνωστής με την ονομασία EMBF.

Η ομάδα αυτή αρνήθηκε να καταθέσει τα όπλα μετά την υπογραφή το 2016 της συμφωνίας ειρήνης ανάμεσα στην τότε κυβέρνηση και τις πρώην Επαναστατικές Ένοπλες Δυνάμεις της Κολομβίας (FARC), οργάνωσης ανταρτών με μαρξιστική ρητορική.

Στο μεταξύ, στο άλλο άκρο του πολιτικού φάσματος, η συμμορία Clan del Golfo, το μεγαλύτερο καρτέλ ναρκωτικών της χώρας--διάδοχο σχήμα ακροδεξιών παραστρατιωτικών--ανέφερε λίγο νωρίτερα χθες πως δεν πιστεύει πλέον ότι είναι εφικτή η υπογραφή συμφωνίας ειρήνης με την κυβέρνηση στην Μπογοτά.

Αυτές οι δυο διαδικασίες διαπραγμάτευσης θεωρούνταν οι κυριότερες στο πλαίσιο του σχεδίου του προέδρου Πέτρο για την εξασφάλιση «απόλυτης ειρήνης» μέσω διαπραγματεύσεων.

Κατά τη διάρκεια συνεδρίασης με υπουργούς του που αναμεταδόθηκε απευθείας μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης, οι πρόεδρος εξήγησε χθες πως αποφάσισε να τερματίσει τις διαπραγματεύσεις με την παράταξη EMBF διότι η οργάνωση συνεχίζει να διαπράττει επιθέσεις και να επιδίδεται σε αποψίλωση δασικών εκτάσεων.

«Θα ήθελα ειρήνη, αλλά η ειρήνη πρέπει να οικοδομείται πάνω σε σοβαρά θεμέλια, όχι πάνω σε ψέματα», είπε ο πρώτος πρόεδρος της αριστεράς στη σύγχρονη ιστορία της Κολομβίας, η θητεία του οποίου θα ολοκληρωθεί την 7η Αυγούστου και ως εκ του Συντάγματος δεν είχε δικαίωμα να διεκδικήσει νέα.

Το 2025 απέτυχαν οι διαπραγματεύσεις με τον Στρατό Εθνικής Απελευθέρωσης (ELN, γκεβαριστές), την αρχαιότερη οργάνωση ανταρτών στην ήπειρο, που ανεστάλησαν έπειτα από σειρά εφόδων με πάνω από 100 νεκρούς.

Παρόμοια τύχη είχαν οι συνομιλίες με άλλη παράταξη διαφωνούντων των πρώην FARC, με επικεφαλής τον Ιβάν Μορδίσκο--πρόκειται για ψευδώνυμο--που αποσύρθηκε από τις διαπραγματεύσεις και διέταξε να πολλαπλασιαστούν οι επιθέσεις.

Ειδικοί θεωρούν πως οι ένοπλες οργανώσεις εκμεταλλεύτηκαν το εγχείρημα του προέδρου Πέτρο να εξασφαλίσει την ειρήνη μέσω διαπραγματεύσεων για να ανασυνταχθούν και να ενισχυθούν.

Ο εμφύλιος πόλεμος στην Κολομβία διαρκεί πάνω από 60 χρόνια.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ