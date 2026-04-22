Το Ιράν «καταρρέει οικονομικά» εξαιτίας του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ, έκρινε σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μερικές ώρες αφού αποφάσισε να παρατείνει την κατάπαυση του πυρός διατηρώντας ωστόσο τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

«Το Ιράν καταρρέει οικονομικά! Θέλουν το Στενό του Ορμούζ να ανοίξει αμέσως -λιμοκτονούν για ρευστό! Χάνουν 500 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα (…) SOS!!!», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτηση στο μέσο του κοινωνικής δικτύωσης Truth social.









Διαβάστε επίσης: Ιράν: Εκτελέστηκε άνδρας που κατηγορήθηκε για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ





Πηγή: ΚΥΠΕ