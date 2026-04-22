Η Βρετανία θα φιλοξενήσει στρατιωτικούς σχεδιαστές από περισσότερες από 30 χώρες για διήμερες συνομιλίες που ξεκινούν την Τετάρτη, σχετικά με μια πολυεθνική αποστολή υπό την ηγεσία του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας για την προστασία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας.

Σύμφωνα με το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας, η συνάντηση αποσκοπεί στην προώθηση λεπτομερούς σχεδιασμού για την επαναλειτουργία του στρατηγικής σημασίας περάσματος, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες, μετά από πρόοδο στις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα στο Παρίσι.

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι δήλωσε ότι στόχος είναι «η μετατροπή της διπλωματικής συναίνεσης σε κοινό επιχειρησιακό σχέδιο για την προστασία της ελεύθερης ναυσιπλοΐας και τη στήριξη μιας διαρκούς εκεχειρίας», εκφράζοντας παράλληλα την πεποίθηση ότι μπορεί να υπάρξει «ουσιαστική πρόοδος».

Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε ευρύτερες διπλωματικές προσπάθειες του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας, υπό τον Κιρ Στάρμερ και τον Εμμανουέλ Μακρόν, οι οποίοι είχαν συγκαλέσει διεθνή διάσκεψη στο Παρίσι με τη συμμετοχή άνω των 40 χωρών. Το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία μιας «αποκλειστικά αμυντικής πολυεθνικής αποστολής», που θα ενεργοποιηθεί μόνο εφόσον υπάρξει βιώσιμη ειρήνη στην περιοχή.

Η διάσκεψη θα πραγματοποιηθεί στο Μόνιμο Κοινό Αρχηγείο στο βορειοδυτικό Λονδίνο, το κέντρο διοίκησης του Ηνωμένου Βασιλείου για την εποπτεία και διαχείριση κοινών στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Πηγή: ΑΠΕ