Δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής επίσημη αντίδραση από την Τεχεράνη στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να παρατείνει την εκεχειρία με το Ιράν, σε μια περίοδο αυξημένης έντασης και εύθραυστης ισορροπίας στην περιοχή.

Παρά τη δημόσια σιωπή, διπλωματικές και περιφερειακές πηγές αναφέρουν ότι η ιρανική πλευρά δεν έχει απορρίψει το ενδεχόμενο διαλόγου, αφήνοντας ανοιχτό το παράθυρο της διπλωματίας, υπό την προϋπόθεση ότι οι συνομιλίες θα αποδώσουν συγκεκριμένα αποτελέσματα.

Η κατάσταση παραμένει ρευστή, με την Τεχεράνη να μην έχει ακόμη επιβεβαιώσει νέα συμμετοχή σε διαπραγματεύσεις στο Πακιστάν, ενώ παράλληλα διατηρείται υψηλή επιχειρησιακή ετοιμότητα στο στρατιωτικό επίπεδο.

Πηγή: ΕΡΤ