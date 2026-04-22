Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), η οποία ηγείται του πολέμου κατά του Ιράν, δημοσίευσε μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο αναφέρει ότι οι δυνάμεις της παραμένουν «σε ετοιμότητα», εν μέσω αυξημένων εντάσεων στην περιοχή.

Η ανάρτηση συνοδευόταν από βίντεο που απεικονίζει πολεμικά αεροσκάφη, πολεμικά πλοία και αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις. Στο ίδιο υλικό εμφανίζεται ο διοικητής της CENTCOM, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, σε ενημέρωση Τύπου μαζί με τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκεθ.

«Εξοπλιζόμαστε. Ανανεωνόμαστε και προσαρμόζουμε τις τακτικές, τις τεχνικές και τις διαδικασίες μας», λέει ο Κούπερ.. «Δεν υπάρχει στρατός στον κόσμο που να προσαρμόζεται όπως εμείς και αυτό ακριβώς κάνουμε αυτή τη στιγμή κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας», είπε.

Νωρίτερα, ο Πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε παράταση της εκεχειρίας με το Ιράν, η οποία επρόκειτο να λήξει σήμερα.

Πηγή: ΕΡΤ