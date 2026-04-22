Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες χαιρετίζει την ανακοίνωση του ΝτόναλντΤραμπ για παράταση της εκεχειρίας, δήλωσε εκπρόσωπος του γραφείου του. «Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προς την αποκλιμάκωση και τη δημιουργία κρίσιμου χώρου για διπλωματία και οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε ο εκπρόσωπος Στεφάν Ντουζαρίκ.

«Ο Γκουτέρες υποστηρίζει τον ρόλο του Πακιστάν στη διευκόλυνση των συνομιλιών και ελπίζει ότι οι προσπάθειες της χώρας θα βοηθήσουν στη δημιουργία των συνθηκών για μια «ολοκληρωμένη και διαρκή επίλυση της σύγκρουσης», προσθέτει ο Ντουτζαρίκ.

Διαβάστε επίσης: Τραμπ: Ολόκληρο το Ναυτικό του Ιράν βρίσκεται στο βυθό της θάλασσας

Πηγή: ΑΠΕ