Το Ιράν διέψευσε απόψε τους ισχυρισμούς του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τον οποίο πολλές γυναίκες απειλούνται με εκτέλεση στη χώρα αυτή.

Ο Τραμπ ζήτησε να αφεθούν ελεύθερες οκτώ κρατούμενες.

«Ο Τραμπ για άλλη μια φορά παραπλανήθηκε από τις ψευδείς πληροφορίες. Ορισμένες από τις γυναίκες που λέγεται ότι πρόκειται να εκτελεστούν σύντομα έχουν ήδη αφεθεί ελεύθερες ενώ άλλες αντιμετωπίζουν ποινικές διώξεις που επισύρουν, το πολύ, ποινή φυλάκισης», μετέδωσε το πρακτορείο Mizan, το ειδησεογραφικό όργανο της δικαστικής εξουσίας στο Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος νωρίτερα αναπαρήγαγε στον λογαριασμό του στο Truth Social μια ανάρτηση ενός ακτιβιστή που περιλάμβανε τις φωτογραφίες οκτώ γυναικών και το μήνυμα "Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν ετοιμάζεται να απαγχονίσει οκτώ γυναίκες".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters