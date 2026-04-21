Το Πακιστάν εξακολουθεί να αναμένει μια επίσημη απάντηση από το Ιράν σχετικά με την επιβεβαίωση της αποστολής αντιπροσωπείας για συμμετοχή της Ισλαμικής Δημοκρατίας στον δεύτερο γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών με τις ΗΠΑ στο Ισλαμαμπάντ, δήλωσε ο Πακιστανός υπουργός Πληροφοριών, Αταουλάχ Ταράρ, σε ανάρτηση στο X.

«Η απόφαση του Ιράν να συμμετάσχει στις συνομιλίες πριν τη λήξη των δύο εβδομάδων εκεχειρίας είναι κρίσιμη», έγραψε ο Ταράρ, προσθέτοντας ότι το Πακιστάν έχει καταβάλει ειλικρινείς προσπάθειες για να πείσει την ιρανική ηγεσία να συμμετάσχει στον δεύτερο γύρο συνομιλιών.

Επίσης, το πακιστανικό ΥΠΕΞ κάλεσε τόσο τις ΗΠΑ όσο και το Ιράν να παρατείνουν την δύο εβδομάδων εκεχειρία. Σε συνάντηση με την επιτετραμμένη των ΗΠΑ στο Πακιστάν, Νάταλι Α. Μπέικερ, ο υπουργός Εξωτερικών Ισάκ Νταρ υπογράμμισε την ανάγκη για συνεργασία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν και δήλωσε ότι το Πακιστάν κάλεσε και τις δύο πλευρές να εξετάσουν το ενδεχόμενο παράτασης της εκεχειρίας, ανέφερε ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Η Τεχεράνη δεν έχει αποφασίσει αν θα συμμετάσχει σε συνομιλίες

Το Ιράν δεν έχει αποφασίσει ακόμη αν θα συμμετάσχει σε συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Πακιστάν, δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση.

Ο Μπαγαεΐ είπε ότι οι ενέργειες των ΗΠΑ σε βάρος δύο ιρανικών πλοίων ισοδυναμούν με «πειρατεία στη θάλασσα και κρατική τρομοκρατία» ενώ αμφισβήτησε κατά πόσο η Ουάσινγκτον βλέπει σοβαρά τις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP