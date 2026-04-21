Η Κομισιόν επιχείρησε να αποσαφηνίσει τις δηλώσεις της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η αναφορά της ότι η Ευρώπη δεν πρέπει να αφεθεί στην επιρροή της Ρωσίας, της Τουρκίας ή της Κίνας.



Αφορμή στάθηκε ερώτημα του τουρκικού πρακτορείου Anadolu , με τη δημοσιογράφο Σερίφε Τσετίν να ζητά εξηγήσεις για το κατά πόσον η φον ντερ Λάιεν αντιλαμβάνεται ότι η Τουρκία είναι κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ και ταυτόχρονα υποψήφια προς ένταξη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Τσετίν, απευθυνόμενη στην εκπρόσωπο Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Πάουλα Πίνιο, παρέπεμψε σε ομιλία της Προέδρου της Κομισιόν στο Αμβούργο, όπου είχε δηλώσει ότι είναι ζωτικής σημασίας να ολοκληρωθεί επιτυχώς η σχετική διαδικασία, ώστε «η ευρωπαϊκή ήπειρος να μην αφεθεί στην επιρροή της Ρωσίας, της Τουρκίας ή της Κίνας».

Η Τουρκάλα δημοσιογράφος έθεσε ευθέως το ερώτημα αν η φον ντερ Λάιεν γνωρίζει ότι η Τουρκία είναι υποψήφια χώρα για ένταξη στην ΕΕ, ενώ ζήτησε να διευκρινιστεί και η λογική πίσω από την εξομοίωση της Άγκυρας με χώρες που η Ένωση θεωρεί αντιπάλους της.

Απαντώντας, η Πάουλα Πίνιο είπε ότι η Πρόεδρος της Κομισιόν πράγματι αναφέρθηκε στην Τουρκία με τον τρόπο που μεταφέρθηκε, ωστόσο το νόημα της τοποθέτησης ήταν διαφορετικό.

Όπως είπε, το μήνυμα ήταν πως η Τουρκία, ως υποψήφια χώρα, φέρει πρόσθετη ευθύνη στην περιοχή όπου βρίσκεται και πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αγνοεί την επιρροή που ασκεί στην ευρύτερη γειτονία της.



