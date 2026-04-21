Έκκληση για μια «ριζική επανατοποθέτηση» της Ευρώπης απηύθυνε η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάινεν , υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μεγαλύτερη ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ενέργεια, άμυνα και γεωπολιτική στρατηγική.

Μιλώντας σε εκδήλωση για τα 80 χρόνια της Die Zeit στο Αμβούργο, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σημείωσε ότι «η φωνή της Ευρώπης πρέπει να ακούγεται», επισημαίνοντας πως το τελευταίο διάστημα η ΕΕ εμφανίζεται απούσα από κρίσιμες διεθνείς εξελίξεις.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη αλλαγών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, προτείνοντας την κατάργηση της ομοφωνίας σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών και τη μετάβαση σε σύστημα πλειοψηφίας.

Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ της διεύρυνσης της ΕΕ, τονίζοντας ότι η Ευρώπη πρέπει να «σκεφτεί γεωπολιτικά» ώστε να μην επηρεάζεται από δυνάμεις όπως η Ρωσία, η Τουρκία και η Κίνα.

Αναφερόμενη στο ενεργειακό μοντέλο της Ένωσης, η Φον Ντερ Λάινεν παραδέχθηκε ότι η μέχρι σήμερα ανταγωνιστικότητα βασιζόταν σε φθηνή ενέργεια από τη Ρωσία, φθηνή εργασία από την Κίνα και στρατιωτική προστασία από τις ΗΠΑ, δεδομένα που, όπως είπε, «ανήκουν στο παρελθόν».

Στο πλαίσιο αυτό, υπερασπίστηκε το ευρωπαϊκό «Green Deal», τονίζοντας ωστόσο ότι απαιτείται ευελιξία και τεχνολογική ουδετερότητα για την επίτευξη του στόχου της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην πυρηνική ενέργεια, επισημαίνοντας ότι «η Ευρώπη τη χρειάζεται» ως συμπληρωματική λύση όταν οι ανανεώσιμες πηγές δεν επαρκούν, χαρακτηρίζοντας μάλιστα λάθος την πλήρη απομάκρυνση από αυτή σε ορισμένες χώρες.

Τέλος, αναφέρθηκε και στην ανάγκη προστασίας των παιδιών στο διαδίκτυο, επαναλαμβάνοντας την πρόταση για ενιαία ευρωπαϊκή εφαρμογή επαλήθευσης ηλικίας, τονίζοντας ότι «οι γονείς και όχι οι αλγόριθμοι πρέπει να διαμορφώνουν τα παιδιά».

Η ίδια ξεκαθάρισε ότι παραμένει προσηλωμένη στον ρόλο της στις Βρυξέλλες, σημειώνοντας ότι έχει ακόμη τέσσερα χρόνια θητείας μπροστά της.