Ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε σήμερα από την ιρανική ηγεσία να "απελευθερώσει" αρκετές γυναίκες που, σύμφωνα με αυτόν, απειλούνται με εκτέλεση, κρίνοντας ότι αυτό θα ήταν μια "πολύ καλή αρχή για τις διαπραγματεύσεις" οι οποίες αναμένεται να επαναληφθούν μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

"Στους Ιρανούς ηγέτες, οι οποίοι σύντομα θα διαπραγματευτούν με τους αντιπροσώπους μου: θα ήμουν πολύ ευγνώμων για την απελευθέρωση των γυναικών αυτών. Σας παρακαλώ, μην τους κάνετε κακό! Αυτό θα ήταν μια πολύ καλή αρχή για τις διαπραγματεύσεις!!!", έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο δίκτυό του Truth Social, σχολιάζοντας ένα μήνυμα που αναπαρήγαγε.

Το συγκεκριμένο μήνυμα, το οποίο αναρτήθηκε τη Δευτέρα στην πλατφόρμα Χ στον λογαριασμό ενός ακτιβιστή ονόματι Εγιάλ Γιάκομπι, περιέχει τις φωτογραφίες οκτώ γυναικών η ταυτότητα των οποίων δεν είναι γνωστή, με το ακόλουθο μήνυμα: "Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν ετοιμάζεται να απαγχονίσει οκτώ γυναίκες".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP