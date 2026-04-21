Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε «άκυρες» και «χωρίς νομική ισχύ» τις απαγορεύσεις αλιείας που έχει επιβάλει η Ελλάδα σε τμήματα του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, καθώς και τους χάρτες που δημοσιοποιεί η ελληνική Αρχή Ελέγχου Αλιείας.

Σύμφωνα με το TRT World , το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι ο επίσημος ιστότοπος της Ελληνικής Αρχής Ελέγχου Αλιείας (Hellenic Fisheries Inspection Authority) αποκαλύπτει την επιβολή απαγορεύσεων σε περιοχές όπου, κατά την Άγκυρα, η Ελλάδα «δεν έχει δικαιοδοσία».

Παράλληλα, η Τουρκία απορρίπτει τους χάρτες που, όπως υποστηρίζει, «σχεδιάζουν φανταστικά θαλάσσια σύνορα» μεταξύ των δύο χωρών και παραβιάζουν την τουρκική θαλάσσια δικαιοδοσία.«Οι χάρτες που χαράσσουν φανταστικά θαλάσσια σύνορα μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο, και που παραβιάζουν την τουρκική θαλάσσια δικαιοδοσία σε αυτές τις περιοχές, είναι άκυροι», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Το τουρκικό Υπουργείο προσθέτει ότι «οι παράνομες απαγορεύσεις που επιβάλλει η Ελλάδα σε δραστηριότητες αλιείας πέρα από τα 6 ναυτικά μίλια χωρικών υδάτων της, σε περιοχές και θαλάσσιες ζώνες όπου δεν έχει δικαιοδοσία, καθώς και σε διεθνή ύδατα, είναι επίσης άκυρες και χωρίς ισχύ για την Τουρκία».

Η Άγκυρα επαναλαμβάνει τη θέση της ότι τα προβλήματα πρέπει να επιλυθούν «με ειλικρινή και ολοκληρωμένη προσέγγιση, βάσει του διεθνούς δικαίου, της ισότητας και της καλής γειτονίας», στο πλαίσιο της Διακήρυξης της Αθήνας για Φιλικές Σχέσεις και Καλή Γειτονία της 7ης Δεκεμβρίου 2023.