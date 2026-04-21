Ένα ασυνήθιστο περιστατικό εκτυλίχθηκε το Σάββατο, 19 Απριλίου, στο Τεμέκουλα της Νότιας Καλιφόρνιας, όταν ένα μεγάλο αερόστατο θερμού αέρα, μεταφέροντας 13 άτομα, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση σε μια μικρή αυλή κατοικίας.

Μια απρόσμενη «επίσκεψη»

Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, Χάντερ Περρίν, βρισκόταν ανυποψίαστος μέσα στο σπίτι του, παρακολουθώντας τηλεόραση, ενώ η σύζυγός του έκανε γιόγκα. Την παρουσία του αερόστατου αντιλήφθηκε όταν ένας γείτονας χτύπησε την πόρτα του για να τον ενημερώσει, σύμφωνα με το Associated Press.

«Ήμουν πολύ μπερδεμένος. Δεν είχα ιδέα τι συνέβαινε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Προσγείωση ακριβείας σε περιορισμένο χώρο

Το εντυπωσιακό είναι ότι το αερόστατο προσγειώθηκε σε ένα κομμάτι γκαζόν πλάτους μόλις περίπου τριών μέτρων, χωρίς να προκαλέσει ζημιές στο σπίτι ή στη γύρω βλάστηση. Σύμφωνα με την Τζένα Περρίν, το θέαμα θύμιζε «σκηνή από παραμύθι της Disney», όπως αναφέρει το ίδιο ρεπορτάζ.

«Δεν χτύπησε ούτε το σπίτι ούτε τα δέντρα. Απλώς ακούμπησε ελαφρά τον φράχτη», ανέφερε.

Αναγκαστική προσγείωση λόγω συνθηκών

Η Μπριάνα Αβαλός, μία από τις επιβάτες που γιόρταζε την 10η επέτειο γάμου της με τον σύζυγό της, εξήγησε ότι ο πιλότος ενημέρωσε εγκαίρως τους επιβαίνοντες για την ανάγκη αναγκαστικής προσγείωσης. Οι λόγοι ήταν τα χαμηλά επίπεδα καυσίμου και οι μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες.

«Στην αρχή τρόμαξα. Ήταν σουρεαλιστικό να προσγειωνόμαστε σε μια αυλή», δήλωσε.





Επαγγελματισμός και ψυχραιμία

Μετά την ασφαλή αποβίβαση των επιβατών, ο πιλότος κατάφερε να απογειωθεί ξανά και να μεταφέρει το αερόστατο σε κοντινό δρόμο, όπου και το προσγείωσε εκ νέου για αποσυναρμολόγηση.

Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας που διοργάνωσε την πτήση επαίνεσε τον χειριστή, τονίζοντας ότι επέδειξε «εξαιρετική κρίση» και ενήργησε με απόλυτη επαγγελματικότητα.





Ασυνήθιστο αλλά ασφαλές συμβάν

Όπως αναφέρει το ίδιο ρεπροτάζ, αν και οι περισσότερες προσγειώσεις αερόστατων στην περιοχή πραγματοποιούνται σε ευρύχωρους αμπελώνες, το συγκεκριμένο περιστατικό αποδεικνύει ότι, ακόμη και σε απρόβλεπτες συνθήκες, η εμπειρία και η σωστή κρίση μπορούν να εξασφαλίσουν την ασφάλεια όλων.

Το περιστατικό δεν προκάλεσε τραυματισμούς, αφήνοντας πίσω του μόνο την έκπληξη των κατοίκων και μια ιστορία που δύσκολα θα ξεχαστεί.



